Apple Trade In regala credito per iPhone, iPad e Mac in permuta

Fino al 31 maggio 2022 la promozione Apple Trade In offre credito extra per le valutazioni di iPhone, iPad e Mac quando si permutano con un nuovo modello. L’offerta viene proposta da Apple in diversi paesi, tra cui l’Italia, mentre restano esclusi gli Stati Uniti.

Nel dettaglio, l’offerta Apple Trade In è disponibile nel Regno Unito, Germania, Spagna, Italia, Corea del Sud, Giappone, Taiwan, Cina, India e Francia. Nel nostro Paese, è possibile ottenere fino a 685 euro da iPhone. Ecco esattamente tutte le valutazioni valide fino al 31 maggio 2022:

iPhone 12 Pro Max Fino a € 685

iPhone 12 Pro Fino a € 600

iPhone 12 Fino a € 485

iPhone 12 mini Fino a € 420

iPhone SE (2ª generazione) Fino a € 205

iPhone 11 Pro Max Fino a € 455

iPhone 11 Pro Fino a € 400

iPhone 11 Fino a € 335

iPhone XS Max Fino a € 295

iPhone XS Fino a € 260

iPhone XR Fino a € 230

iPhone X Fino a € 190

iPhone 8 Plus Fino a € 165

iPhone 8 Fino a € 130

iPhone 7 Plus Fino a € 105

iPhone 7 Fino a € 80

iPhone 6s Plus Fino a € 50

Quanto ad iPad:

iPad Pro Fino a € 615

iPad Air Fino a € 280

iPad Fino a € 210

iPad mini Fino a € 205

Se si guarda ai Mac:

MacBook Pro Fino a € 980

MacBook Air Fino a € 430

MacBook Fino a € 130

iMac Pro Fino a € 1.400

iMac Fino a € 850

Mac Pro Fino a € 4.530

Mac mini Fino a € 230

Infine, per quanto concerne Apple Watch:

Apple Watch SE Fino a € 150

Apple Watch Series 5 Fino a € 140

Apple Watch Series 4 Fino a € 90

Apple Watch Series 3 Fino a € 45

Apple Watch Series 2 Fino a € 35

Come sempre, i valori esatti di permuta dipenderanno dal modello esatto del dispositivo e da altri fattori, come la sua condizione. Apple all’inizio di questa settimana ha ridotto il valore di permuta di base di alcuni dei suoi dispositivi, ma con l’offerta che dura fino al 31 maggio, le precedenti diminuzioni di valore sono coperte e addirittura hanno un valore adesso superiore a prima dell’ultima modifica.