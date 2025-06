Xiaomi Clipper 2, rasoio elettrico senza fili a soli 32 €

Che si tratti di una semplice rifinitura della barba o di un taglio completo, con lo Xiaomi Clipper 2 fate barba e capelli a tutta la famiglia, oppure vi tenete ordinati anche in vacanza o nei viaggi di lavoro all’estero. E adesso fate tutto questo anche a prezzo ribassato, grazie allo sconto in corso in queste ore.

Questo tagliacapelli usa un potente motore che permette di eseguire tagli puliti e precisi, adattandosi facilmente sia ai capelli fini che a quelli più spessi.

La lunghezza del taglio è regolabile su 19 diverse posizioni, perciò anche chi ha poca esperienza può ottenere risultati soddisfacenti, agevolato inoltre da una comoda impugnatura.

Le lame sono realizzate con materiali resistenti e l’autonomia è molto buona: secondo la scheda tecnica offre oltre 180 minuti di utilizzo per ogni carica e si ricarica completamente in circa 2 ore, per altro tramite USB-C quindi anche con una powerbank o direttamente dalla presa del computer o dell’alimentatore del proprio telefono cellulare.

C’è un sistema intelligente che previene gli inceppamenti e tramite il display non solo tenete d’occhio il livello di carica ma anche le funzioni attive, come ad esempio il blocco da viaggio per evitare accensioni accidentali quando lo lasciate vagare in valigia.

Infine è impermeabile (certificazione IPX7), perciò potete usarlo mentre fate la doccia o lavarlo al termine di ogni utilizzo direttamente sotto l’acqua corrente.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 32 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.