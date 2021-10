Xiaomi FG V2 Mini, il porta-carte da taschino

Vi serve un porta-carte-di-credito che sia al contempo pratico e tascabile? Valutate allora l’acquisto di Xiaomi FG V2 Mini, tanto più che al momento si può comprare in offerta a 13,04 euro.

Si tratta di un porta-carte minimalista, realizzato completamente in tessuto e progettato per poter contenere fino a cinque carte e mantenerle al sicuro senza occupare troppo spazio. Per capire quanto è grande, basta impilare cinque carte e immaginarle avvolte intorno ad uno strato in tessuto: più o meno infatti è questo l’ingombro dato da questa soluzione che, allo stesso tempo, permette di tenere le schede unite e in tasca.

Quando avete bisogno di una di esse, non dovete far altro che aprire la chiusura e tirarla verso l’esterno per estrarre il vano porta-carte, che si apre “a ventaglio” mostrando una porzione della scheda per ciascun taschino. A quel punto, individuata la carta interessata, non resta che estrarla dalla tasca, usarla e poi riporla nuovamente al suo posto, eseguendo la manovra inversa per introdurre nuovamente la serie di schede nella custodia e chiuderla di nuovo attraverso l’estremità magnetica.

Il numero di cinque carte è stato probabilmente scelto perché permette di mantenere ridotto l’imgombro di questo astuccio ma trasportare al contempo le carte più utili. Ad esempio potete usarlo per inserirvi la carta d’identità, la patente, la tessera sanitaria, il bancomat e un’altra carta di credito. Oppure, se preferite tenere questi documenti nel portafogli, potete usare questo fodero per riporre fino a cinque carte fedeltà dei negozi preferiti, la tessera del club o qualsiasi altra scheda con il formato carta-di-credito, le cui dimensioni sono definite nello standard ISO/IEC 7810 ID01 e sono pari a 85,60 x 53,98 millimetri con uno spessore di 0,76 millimetri.

Nel caso foste interessati all’acquisto sappiate che al momento il porta-carte di Xiaomi, che generalmente costa 13,73 euro, si può comprare con uno sconto del 5% che porta il prezzo a 13,04 euro. Nel momento in cui scriviamo sono disponibili le versioni nei colori grigio-arancio e grigio-azzurro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.