Apple Watch 7 Nike arriva in anticipo per un utente italiano

Anche Apple e la programmazione di ogni minimo dettaglio non possono nulla contro la fortuna: i nuovi smartwatch debuttano domani nei negozi e nelle consegne per i primi che li hanno preordinati, ma un fortunato utente italiano ha già ricevuto Apple Watch 7 Nike con un giorno di anticipo.

Il nome del fortunato rimane anonimo, ma a pubblicare e rendere noto al mondo il colpo di buona sorte, dicamo così, è Domenico Panacea, medico e super esperto Apple a tempo pieno oltre che amico storico della redazione di macitynet. Ed è grazie al post su Twitter di Domenico che possiamo dare uno sguardo in presa diretta ad Apple Watch 7 Nike, finora visto esclusivamente nei materiali di marketing di Cupertino.

Nelle fotografie che riportiamo in questo articolo è possibile osservare Apple Watch 7 Nike con cassa da 41mm nella nuova colorazione galassia. Spicca lo schermo più grande e più luminoso, soprattutto nella foto che confronta il nuovo modello con quello precedente: qui salta all’occhio la riduzione delle cornici e il design ancora più pulito e organico. In altri due post pubblicati da Domenico è possibile ammirare le animazioni e i font carattere dei quadranti Nike per Apple Watch 7, clip video che riportiamo in calce in questo articolo.

L’amico anonimo che ha ricevuto Apple Watch 7 Nike un giorno prima del debutto mondiale dichiara che la consegna anticipata probabilmente è dovuta al fatto di aver ordinato l’indossabile presso un piccolo negozio locale. In ogni caso, anche se raramente, capitano consegne anticipate da parte dei corrieri di nuovi prodotti Apple prossimi al debutto.

Apple Watch Nike Series 7 – 41 mm pic.twitter.com/PRGvMZGUAi — domenico panacea (@domenicopanacea) October 14, 2021

Nelle scorse ore sono apparse le prime recensioni negli Stati Uniti e anche altrove da parte delle testate che li hanno ricevuti in anticipo per le prove: ne abbiamo parlato in questo articolo. Le consegne dei nuovi Apple Watch 7 sono slittate a novembre e per alcuni modelli top anche ai primi giorni di dicembre.

