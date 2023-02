Xiaomi, in Italia la nuova Redmi Smart Band 2

Xiaomi ha annunciato l’arrivo in Italia di un nuovo dispositivo nella sua offerta wearable: Redmi Smart Band 2, indicata come “alleata” per monitorare la propria salute e le sessioni di fitness.

Dotata di più di 30 diverse modalità di allenamento, di cui 10 dedicate ai principianti, Redmi Smart Band 2 è un device indicato come perfetto per gli amanti dello sport.

Lo schermo è TFT dinamico da 1,47″; vanta una scelta tra oltre 100 quadranti personalizzabili, il design leggero e il dispositivo facile da indossare, con corpo sopttile di 9,99mm.

Redmi Smart Band 2 offre anche funzioni di monitoraggio della salute che vanno dal rilevamento della SpO2 e della frequenza cardiaca giornaliera, fino al monitoraggio del sonno. Il produttore vanta 14 giorni di autonomia certificazione di resistenza all’acqua pari a 5 ATM, in modo che anche gli appassionati di nuoto possano tenere monitorato il proprio ritmo.

La nuova Redmi Smart Band 2 è già in vendita su Amazon al prezzo di 34,99€, disponibile nelle colorazioni bianco e nero.

