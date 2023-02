ChatGPT ha raggiunto 100 milioni di utenti a gennaio

ChatGPT è cresciuto davvero tanto negli ultimi mesi, molto più velocemente di TikTok o di qualsiasi altra app o servizio social popolare. Secondo un nuovo studio della società di analisi UBS, il chatbot sviluppato da OpenAI ha raggiunto oltre 100 milioni di utenti attivi mensili a gennaio. Da notare, che il servizio è diventato disponibile al pubblico solo il 30 novembre dello scorso anno.

Nel suo primo mese di disponibilità, come ricordano Reuters e CBS, vantava già 57 milioni di utenti attivi mensili. A gennaio, era già visitato da circa 13 milioni di singoli utenti al giorno.

In confronto, TikTok ha impiegato nove mesi dopo il suo debutto globale per raggiungere 100 milioni di utenti mensili nonostante la sua popolarità, specialmente tra le giovani generazioni. L’analista di UBS Lloyd Walmsley ha anche sottolineato che Instagram di Meta era in circolazione da due anni e mezzo prima di raggiungere questo stesso traguardo. Resta da vedere, tuttavia, se chatGPT sarà in grado di mantenere questo livello di interesse nei prossimi mesi.

ChatGPT fornisce agli utenti risposte naturali, tanto che gli insegnanti si dicono già preoccupati che lo strumento possa essere utilizzato dagli studenti per imbrogliare. Mentre ha ancora seri problemi di precisione, come ha scritto la Tech Review del MIT – non c’è un altro chatbot pubblico con capacità comparabili. Secondo quanto riferito, ha scosso i dirigenti di Google al punto che hanno deciso di accelerare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale dell’azienda. Il gigante tecnologico sta lavorando su alcuni potenziali concorrenti di ChatGPT, incluso un chatbot per la ricerca, e mira a mostrare 20 prodotti AI quest’anno.

ChatGPT è al momento gratuito, e OpenAI non sembra avere alcun piano per trasformare completamente la piattaforma in un hub a pagamento. Tuttavia, la startup intende iniziare a addebitare il servizio e ha già iniziato a testare un piano ChatGPT a pagamento per 20 dollari al mese, che offre tempi di risposta più rapidi e accesso prioritario alle nuove funzionalità.

Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.