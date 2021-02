Xiaomi mette la cancellazione attiva del rumore negli auricolari da 25 dollari

Dopo aver guadagnato un posto d’eccezione sul territorio degli smartphone in India, Xiaomi ha rilasciato molti prodotti audio a prezzi accessibili nel paese, tra cui un altoparlante intelligente e auricolari true wireless. Il colosso sta tentando di replicare l’iniziale strategia degli smartphone per guadagnarsi un fama anche in tema di auricolari: prezzi bassi e tecnologia all’avanguardia. Ecco gli auricolari sportivi da 25 dollari con cancellazione attiva del rumore.

In queste ore la società ha annunciato un nuovo altoparlante Bluetooth da 16W e gli auricolari Bluetooth Mi Neckband Pro. Questi ultimi, al cambio, hanno un prezzo di circa 25 dollari, e dispongono di cancellazione attiva del rumore. Non si ottiene spesso l’ANC nei dispositivi audio a questo prezzo, come rivela una semplice ricerca su store online come Amazon.

Sebbene non ci siano ancora prove su strada di questi auricolari, il set di funzionalità a bordo sembra encomiabile in considerazione del prezzo. Oltre alla cancellazione attiva del rumore, gli auricolari offrono 20 ore di riproduzione con una singola ricarica e un design resistente agli schizzi e al sudore, che potrebbe essere utile per gli allenamenti.

Xiaomi afferma che l’utente potrà abilitare la cancellazione attiva del rumore con un clic e ridurrà il rumore circostante di circa 25 dB. In termini di suono, ha un driver dei bassi da 10 mm. Quindi, sulla carta in grado di offrire una qualità del suono accettabile per la musica casual o l’ascolto di podcast al meglio.

Il fattore di forma è sempre uno dei punti di forza dei prodotti Xiaomi, e anche questi auricolari non fanno eccezione. Propongono un archetto da collo, così da non dimenticarli da qualche parte quando non sono in uso e, se si riceve una chiamata, è possibile inserirli rapidamente nelle orecchie, senza doverli recuperare dalla tasca.

Ovviamente, come ricorda anche TNW, non si tratta di auricolari che qualitativamente possono rivaleggiare con AirPods Pro o altre cuffie di fascia alta, ma si tratta di una periferica low budget che in molti potrebbero voler tenere in borsa.

Al momento sono disponibili all’acquisto solo sul sito Xiaomi in India.

