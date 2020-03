Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro e Mi 10 Lite ufficiali, dal 7 aprile in Italia da 349 euro

Xiaomi ha appena presentato i due suoi nuovi smartphone di punta: Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro. I nuovi modelli saranno disponibili a partire dal 7 aprile in Italia, con prezzi a partire da 349 euro. Ecco tutte le caratteristiche e le foto dall’evento appena andato in onda.

Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro offrono processore Qualcomm Snapdragon 865 a bordo e supporto alle reti 5G. Mi 10 e Mi 10 Pro condividono molte delle caratteristiche tecniche e delle funzionalità, come la CPU e i display AMOLED con una diagonale di 6,67 pollici e una risoluzione Full HD Plus di 2.340 x 1.080 pixel. Come i modelli Pixel 4 di Google, i display hanno un clock di 90 Hertz e forniscono una frequenza di campionamento di 180 Hertz per gli input touch. Supportano anche HDR10+ e, secondo il produttore, forniscono una luminosità massima di 1.120 nits.

A seconda della variante, Xiaomi installa da 8 a 12 GB di RAM DDR5, e tra 128 e 512 GB di memoria flash UFS 3.0, senza supporto alle espansioni tramite scheda microSD. Xiaomi ha anche salvato il jack da 3,5 millimetri.

Fotocamere

Sul lato della fotocamera, il produttore si affida al sensore da 108MP sviluppato con Samsung, come ha fatto il Mi Note 10 in entrambi i modelli, che avvicina al set in forza su Galaxy S20 Ultra. Il sensore principale con apertura f/1.69 gode di stabilizzatore ottico d’immagine nel modello Pro, ed + accompagnato da un teleobiettivo corto da dodici megapixel con f/2.0, oltre a una fotocamera ultra grandangolare da 20 megapixel (f / 2.2) e un altro teleobiettivo con f / 2.0 da otto megapixel.

Oltre al sensore da 1/1,33 pollici da 108 megapixel con f/1.8, il Mi 10 ha un teleobiettivo da dodici megapixel con ottica ultra grandangolare f/ 2.2, oltre ad un sensore da 16 megapixel (f / 2.2) e un sensore di profondità da 5 MP. Le telecamere supportano registrazioni video 8K, che utilizzano meno memoria del solito utilizzando il processo di compressione HEIF. Il Mi 10 Pro ha ottenuto da DXO MArk il punteggio più alto di 124 punti, salendo così sul trono della migliore fotocamera per smartphone.

Da notare che il Mi 10 include una batteria da 4.780 mAh, mentre il Mi 10 Pro da 4.500 mAh. Entrambi supportano unla ricarica rapida: il Mi 10 con 30 watt, il Pro fino ad un massimo di 50 watt. È inoltre disponibile una ricarica wireless fino a 30 W per entrambi, per la quale sono necessari dock di ricarica speciali. Inoltre, entrambi i dispositivi Mi 10 incorporano la ricarica wireless inversa wireless, per ricaricare altri accessori, come auricolari con dieci watt.

Sono presenti supporto 5G, WiFi 6 con 8X8 MU-MIMO, Wi-Fi Direct, Miracast, Bluetooth 5.1 e True Wireless Stereo Plus. Per lo sblocco biometrico, i dispositivi hanno un lettore di impronte digitali sotto display.

Per quanto concerne le dimensioni, Xiaomi specifica che sono identiche per ambi i terminali: 162,6 x 74,8 x 8,96 millimetri, con un peso di 208 grammi per ambo i modelli.

Qui sotto la nostra mega-galleria che vi riassume tutti i momenti salienti della presentazione.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

A sorpresa anche una versione Lite del Mi 10, con supporto 5G. Propone uno schermo da 6,57 pollici, con tecnologia AMOLED TrueColor, mentre al suo interno ha una CPU Qualcomm Snapdragon 765G, con 6 GB LPDDR4X a supporto e una memoria interna 64/128 GB UFS 2.1.

La fotocamera posteriore è da 48 megapixel, mentre non sono stati diramate altre informazioni su quella anteriore e sui sensori secondari. Sarà alimentato da una batteria da 4.160 mAh con ricarica rapida a 20W.

Disponibilità e prezzi:

Xiaomi Mi 10 5G con 8 GB di RAM e 128 GB costa 799 euro;

Xiaomi Mi 10 5G con 8 GB di RAM e 256 GB 899 euro;

Xiaomi Mi 10 Pro 5G con 8 GB di RAM e 256 GB 999 euro;

In Italia, Mi 10 e Mi 10 Pro saranno disponibili a partire dal 7 aprile, anche se il produttore ha annunciato possibili ritardi in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso.

Mi 10 Lite 5G arriverà in Italia prossimamente nelle versioni 6GB+64GB e 6GB+128GB, con prezzo di partenza di 399,99€. I canali di vendita, le colorazioni e la data di inizio vendite saranno comunicati contestualmente all’arrivo sul mercato locale.