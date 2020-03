Blackview dona 50 mila mascherine per aiutare l’Italia contro il nuovo coronavirus

A seguito dell’emergenza coronavirus Blackview, brand specializzato nella produzione di smartphone rugged, ha annunciato la donazione di cinquantamila maschere per l’Italia, per aiutare il Paese a superare le difficoltà e ad alleviare la pressione della carenza di dispositivi di protezione che sta affliggendo l’Italia.

Attualmente, il team di Blackview si sta coordinando con le autorità italiane per coordinare la consegna delle mascherine a personale medico e alle persone che ne hanno più bisogno.

“#Blackview è entrata nel mercato globale 7 anni fa, ricevendo sempre amore e supporto incondizionati. Per questo motivo sentiamo il dovere di supportare l’Italia, che sta affrontando la crisi dovuta all’emergenza #COVID19, donando 50.000 mascherine, pronte per essere spedite. Non mollare Italia e continua a lottare!” ha scritto l’azienda in un post su Facebook.

Qui di seguito il video rilasciato dall’azienda a proposito dell’iniziativa.

“50 mila mascherino non sono abbastanza per colmare la carenza di risorse mediche, ma vogliamo solo fare qualcosa, il più possibile per aiutarli” afferma BlackView nel suo comunicato stampa.

Oltre all’Italia, Blackview ha donato mascherine anche a Francia, Repubblica Ceca e Portogallo.

