Xiaomi Mi 11 5G nel singolo sanremese Dieci di Annalisa

Xiaomi celebra il nuovo singolo “Dieci” di Annalisa attraverso Xiaomi Mi 11 5G. La giovane cantante al momento a San Remo, racconta la #MovieMagic della kermesse

attraverso la capacità dell’ultimo smartphone top di gamma dell’azienda, presentato in Italia qualche giorno fa. Per i fan ci sarà anche una sorpresa nei giorni più avanti.

Xiaomi Mi 11 5G punta moltissimo sul versante multimediale, tanto da aver impressionato Annalisa che, con il suo brano “Dieci” è una delle protagoniste dell’ evento dedicato alla musica italiana attualmente in corso nella nota città ligure.

In una sorta di partnership, il top di gamma Xiaomi sta accompagnando la giovane cantante nel dietro le quinte dell’Ariston per catturare i momenti più emozionanti di questo appuntamento così tanto atteso.

Così ha commentato Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia:

L’intensità e il magnetismo di Annalisa hanno qualcosa di magico, proprio come il nostro ultimo smartphone Mi 11 5G, su cui si sono accesi i riflettori proprio in questi giorni. Abbiamo scelto di accompagnarla in questo viaggio proprio per il suo carattere distintivo, la sua spiccata personalità e la sua sofisticata bellezza, tre qualità che rispecchiano l’identità del nostro nuovo flagship e che incarnano alla perfezione il pubblico a cui si rivolge la nostra ultima novità