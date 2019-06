Xiaomi presenta quattro nuovi prodotti in Italia – Il liveblog

Macitynet sta seguendo l’evento milanese di Xiaomi con la presentazione di 4 nuovi prodotti che la società ha in serbo per il mercato italiano. Non si tratta soltanto di smartphone, anche se il protagonista della manifestazione sarà Xiaomi Mi 9T, ma questa volta anche un nuovo Mi Scooter, la Mi Band 4 e cuffie completamente wireless.

Per chi non lo sapesse, il Mi 9T è il fratello del Mi 9 presentato qualche mese fa, che propone questa volta un’esperienza visiva full view, grazie ad un display senza notch e camera frontale, che invece è nascosta all’interno dello chassis, pronta a fuoriuscire con il classico sistema a pop-up. Non c’è che dire, Xiaomi sta investendo molto anche in Italia, tanto che nelle scorse ore ha lanciato anche Mi Mix 3 5G nel nostro paese. Ad ogni modo, ecco le immagini e i commenti direttamente dall’evento in quel di Milano.