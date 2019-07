Xiaomi Mi Scooter, monopattino elettrico ad un prezzo top su Amazon: 361€

I monopattini elettrici sono il treno del momento e quelli di Xiaomi sono considerati ( assieme al Segway Ninebot ES2) i più iconici e desiderati. Tra di essi c’è lo Xiaomi Mi Scooter che oggi vi costa 361, oggi il miglior prezzo sul mercato.

Si tratta del predecessore dello Xiaomi Mi Scooter Pro che è ancora in quantità limitate su Amazon. Per il prezzo e per le caratteristiche, anche a fronte del lancio del nuovo (e modestamente rinovato) modello, resta siamo di fronte ad mezzo utilissimo per chi ha necessità di coprire “l’ultimo km” tra il punto di arrivo di un mezzo pubblici e la vostra destinazione. Tra le sue caratteristiche

Autonomia di 30 km

Doppio sistema frenante, anteriore e posteriore con eABS antibloccaggio

Design pieghevole portatile

Fanalino di stop

Luce da 1,1W

Peso di 12,5 Kg

Tra i punti di forza anche l’app per iPhone e Android che, come nel caso del Ninebot permette di controllare differenti funzioni del monopattino.

Rispetto al al nuovo modello, che costa circa 150 euro in più, ha un raggio d’azione inferiore e un motore un po’ meno potente. Confrontato con il NineBot di Segway, non ha la possibilità di aggiungere una batteria per estendere l’autonomia e ha un tempo di ricarica più lunga (5,5 ore).

Il Xiaomi Mi Scooter costa al momento 365,11 euro. È il prezzo più basso che abbiamo visto in circolazione nel corso della giornata di oggi e in assoluto il prezzo più basso dopo un brevissimo excursus a 345 euro di qualche settimana fa e durato pochi minuti e un prezzo standard di 400 euro. Un dato che dovrebbe consigliare ad un acquisto repentino se interessati al prodotto.

