Huawei Mate 20 X 5G visto da vicino: i dettagli di un gigante per il 5G

Ecco il Mate 20 X 5G visto da vicino. Un enorme schermo da 7.2 pollici che nasconde sul retro un potente modem 5G che permette di collegarsi alle nuove reti degli operatori con una velocità mai vista. La dimostrazione di Huawei del nuovo smartphone è anche la ricostruzione di un rapporto diretto tra la rete e il dispositivo visto l’apporto che Huawei stessa ha dato all’infrastruttura con la sua tecnologia.

La potenza del 5G alimentata da un doppio chipset

Nell’ultimo decennio, Huawei ha investito in maniera significativa nello sviluppo del 5G, registrando un numero considerevole di brevetti per i suoi chipset, dispositivi e servizi di cloud. Finora, Huawei ha aperto oltre dieci centri di Ricerca e Sviluppo dedicati al 5G in tutto il mondo, con un team di esperti composto da oltre 2.000 ingegneri.

In HUAWEI Mate 20 X 5 troviamo una soluzione con doppio chipset che, unita al processore Kirin 980, già testato dal mercato e al chipset Balong 5000, rappresenta il culmine degli investimenti di Huawei in Ricerca e Sviluppo per le tecnologie di rete mobile. Balong 5000 è un chipset multimodale di nuova generazione ed è quindi compatibile con diverse tecnologie di rete, dal 2G al 5G. La commutazione avviene a bassa latenza e a basso consumo energetico, migliorando l’esperienza d’uso per gli utenti in qualsiasi modalità d’utilizzo.

Il supporto di entrambe le modalità di rete 5G – stand alone e non-standalone – garantisce a HUAWEI Mate 20 X 5G la compatibilità con le reti 5G in qualsiasi fase di sviluppo in tutto il mondo.

Per fruire al meglio delle innumerevoli possibilità di intrattenimento e produttività offerte dalla rete 5G, HUAWEI Mate 20 X 5G è dotato di un display FullView da 7,2 pollici mentre per le riprese foto e video è dotato di una Matrix Camera, composta da tre obiettivi Leica montati con fotocamera grandangolare da 40MP, fotocamera ultra grandangolare da 20MP e un teleobiettivo da 8MP. La potenza dell’Intelligenza Artificiale si fonde con gli obiettivi per portare la fotografia su smartphone ad un livello superiore.

HUAWEI SuperCool, un sistema di raffreddamento avanzato composto da una camera di vapore e tubi di calore in grafene, assicura che HUAWEI Mate 20 X 5G non si surriscaldi anche in caso di riproduzione di video in alta definizione o se l’utente lavora su applicazioni ad alta intensità grafica.

Ad una connettività più veloce è naturalmente associata una maggiore richiesta di dati. La tecnologia 5G permette la trasmissione di contenuti audio e video con qualità e definizione migliori, il gaming in mobilità usando streaming e cloud e l’uso di nuove applicazioni social e di produttività. Tutto questo si traduce in una maggiore esigenza in termini di potenza, una richiesta che HUAWEI Mate 20 X 5G soddisfa con la sua batteria da 4.200 mAh. HUAWEI Mate 20 X 5G supporta HUAWEI SuperCharge da 40W, una soluzione di ricarica rapida certificata TÜV Rheinland.

Per aumentare ulteriormente la durata della batteria, HUAWEI Mate 20 X 5G è dotato di un ottimizzatore supportato dall’Intelligenza Artificiale, che gestisce e regola in modo smart il consumo energetico in background.

Ecco una galleria di immagini che parte dal primo modello di modem Balong 5000 per arrivare all’evoluzione miniaturizzata che è installata all’interno del Mate 20 X 5G.

HUAWEI Mate 20 X 5G, nella colorazione Emerald Green che quella che vedete nella nostra galleria, è disponibile in preordine su Amazon.it, negli online store di MediaWorld, Unieuro e presso il Huawei Experience Store al prezzo consigliato di 1.099,90€. Insieme al prodotto sarà possibile avere anche le nuove cuffie wireless HUAWEI FreeLace