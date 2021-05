Xiaomi Mi TV P1, i nuovi televisori Android arrivano in Italia

Xiaomi annuncia la disponibilità della nuova linea di Mi TV P1 in Italia, in vendita dal prossimo 21 maggio, nei tagli da 32 a 55 pollici, ad un prezzo a partire da 279 euro.

Si tratta dell’ultima aggiunta alla gamma di TV 4K del brand cinese. Per quanto concerne il modello da 55 pollici, si tratta di una TV 4K UHD a LED da 55 pollici, senza bordi. Si affiancherà al modello Q1 di fascia più alta, e a differenza di quest’ultimo avrà un pannello con frequenza di aggiornamento di 60 Hz standard. Tra le sue principali caratteristiche, supporta Dolby Vision e HDR10+ (solo i modelli 50 e 55 pollici), e il pannello offre anche una precisione del colore DCI-P3 del 94%.

La gamma di nuove Mi TV P1 è costituita da quattro modelli, che si differenziano per diagonale e funzionalità. In particolare, i modelli saranno da 32, 43, 50 e 55 pollici. I modelli che vanno dal 43 pollici in sù, montano display 4K UHD LED, tutti con refresh rate a 60 Hz, mentre il modello da 32 pollici ha una risoluzione HD. A livello audio, invece, offrono 2 tweeter, 2 woofer, con supporto Dolby Audio e DTS-HD.

A livello software tutti i modelli sono basati su Android TV con Google Assistant, Chromecast e Miracast, ma il modello 32 pollici si ferma ad Android TV 9.0, mentre le altre varianti hanno installata la versione 10.

A livello di connettività le TV godono di Bluetooth 5.0 e Wi-Fi dual band 2.4 e 5.0 GHz.

Prezzo Xiaomi Mi TV P1

Xiaomi Mi TV P1 da 32 pollici a 279,90 euro;

Xiaomi Mi TV P1 da 43 pollici a 449,90 euro;

Xiaomi Mi TV P1 da 50 pollici a 599,90 euro;

Xiaomi Mi TV P1 da 55 pollici a 649,90 euro;

Disponibilità Xiaomi Mi TV P1

Tutte le nuove TV, ad esclusione della variante da 32 pollici, saranno disponibili dal prossimo 21 maggio. Fino al 24 maggio, i modelli 43 e 55 saranno in sconto, con un prezzo di listino, rispettivamente, di 399,90 euro e 599,90 euro. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Xiaomi sono disponibili qui.