Mac Pro 2019, le prestazioni volano con AMD Radeon RX 6900 XT

È possibile aggiornare Mac Pro 2019 ottenendo un significativo balzo delle prestazioni utilizzando la scheda grafica AMD Radeon RX 6900 XT, al momento supportata in macOS 11.4 beta.

Il computer professionale Apple Mac Pro 2019 può essere configurato in fase di ordine con diverse tipologie di schede video: AMD Radeon Pro 580X, AMD Radeon Pro W5500X, AMD Radeon Pro W5700X e le ancora più potenti AMD Radeon Pro Vega II o AMD Radeon Pro Vega II Duo.

macOS 11.14, al momento disponibile come versione preliminare solo a sviluppatori e beta tester, integra il supporto per le schede grafiche AMD Navi con architettura RDNA2 (6800, 6800XT e 6900XT); il sito BareFeats ha eseguito dei test su un Mac Pro 2019 con processore Intel Xeon W 12-core a 3,3GHz con 96GB di memoria RAM sul quale era installata una beta di macOS 11.4. Gli stessi test sono stati eseguiti con varie schede. Di seguito la legenda:

RX 6900 XT = AMD Radeon RX 6900 XT

Vega II = Apple Pro Vega II

VII = AMD Radeon VII

RX 5700 XT = AMD Radeon RX 5700 XT

Sono stati eseguiti benchmark con BasemarkGPU (in grado di sfruttare la tecnologia) Metal), Geekbench 5 (Metal), GFXBench (Metal), Blender 2.90 (OpenCL), DaVinci Resolve 17 (Metal) e TW: Warhammer II (Metal). In tutte le prove si evince il balzo in termini di prestazioni che è possibile ottenere su Mac Pro 2019 con AMD Radeon RX 6900 XT rispetto alle altre GPU. La serie RX 6000 offre tre Displayport, permettendo di sfruttare varie configurazioni con display esterni.

Le schede grafiche Radeon RX 6000 utilizzano GPU Navi basate sull’architettura GPU RDNA2 (26,8 miliardi di transistor), evoluzione della RDNA, introdotta con le schede grafiche della serie Radeon RX 5000.

Come si vede dai grafici, RDNA 2 offre un netto incremento delle prestazioni, ottimizzando in modo drastico le performance, incremento possibile grazie anche ai 16GB di VRAM GDDR6 16 Gbps, nonché l’implementazione dell’Infinity Cache: una sorta di cache on-die da 128MB che consente di incrementare la larghezza di banda e ridurre le latenze, garantendo un boost in numerosi ambiti. Sono schede pensate per coprire fasce alte e medie del mercato e nel momento in cui scriviamo un prodotto come la AMD Radeon RX 6900 è venduta 2.164 euro da questa pagina di Amazon.