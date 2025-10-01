Xiaomi Mijia GT8, drone pieghevole con stabilizzazione elettronica in offerta a 40 €

Siete alla ricerca di un drone compatto, versatile e ben equipaggiato? allora comprate lo Xiaomi Mijia GT8 attualmente in promozione, specie se intendete riservarlo all’uso ricreativo o amatoriale avanzato.

Si tratta infatti di un drone pieghevole dotato di una fotocamera capace di registrare video in alta definizione con un campo visivo di 120°. La qualità dell’immagine è supportata da un sistema completo di stabilizzazione (si compone di stabilizzatore ottico, elettronico EIS e gimbal meccanico) che rende le riprese stabili anche in condizioni di volo meno favorevoli.

Il controllo avviene tramite telecomando con schermo da 4,3 pollici oppure con l’app per smartphone via Wi-Fi a 5 GHz fino a una distanza massima di 3000 metri.

Inoltre usa un motore brushless e l’autonomia si attesta intorno ai 15-20 minuti grazie a una batteria sostituibile da 1300 mAh con un tempo di ricarica di circa 90 minuti.

Il drone è anche dotato di luci LED molto utili per il volo in condizioni di scarsa visibilità, una sicurezza che è incrementata ulteriormente dalla funzione di evitamento visivo degli ostacoli che rileva la presenza di oggetti in tutte le direzioni.

Completano il quadro alcune funzioni avanzate come la fotografia gestuale, il volo a punto fisso e la possibilità di pianificare il percorso direttamente tramite l’app disegnandolo direttamente sullo schermo.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 40 €.

In dotazione trovate una serie di accessori tra cui una custodia, eliche di ricambio, scheda di memoria con lettore e manuale utente.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.