Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » CasaVerdeSmart » DJI Power, l’alimentazione portatile di DJI in sconto anticipato per le offerte Prime
CasaVerdeSmartOfferteSconti speciali

DJI Power, l’alimentazione portatile di DJI in sconto anticipato per le offerte Prime

Di Pubblicità
DJI Power, l'alimentazione portatile di DJI in sconto anticipato per le offerte Prime - macitynet.it
Screenshot

Per la festa delle offerte Prime, DJI offre risparmi speciali su tutta la sua serie DJI Power a partire dal 7 fino al 14 ottobre, consentendo così a chiunque di avere sempre a disposizione una fonte di alimentazione a casa, in viaggio o all’aperto.

I riflettori sono ovviamente puntati su due modelli di punta lanciati quest’anno.

Il primo modello è DJI Power 2000 – Con una capacità di 2048 Wh, una uscita CA di 3000 W e una ricarica ultra rapida, DJI Power 2000 è concepito per gestire situazioni impegnative e fornire energia in modo affidabile per esigenze lavorative, escursioni o emergenze. Le sue funzionalità di sicurezza e le molteplici opzioni di ricarica lo rendono il compagno tuttofare assolutamente indispensabile.

DJI Power, l'alimentazione portatile di DJI in sconto anticipato per le offerte Prime - macitynet.it

Il prezzo speciale per le offerte prime Day è di 999 €. in pratica c’è un risparmio deli 29% sul prezzo originale di 1399 € ma non dovete aspettare il 7 Ottobre per portarlo a casa:per ottenere l’accesso anticipato alle offerte Prime dal 1° al 6 ottobre su DJI Power 2000 potete usare il codice esclusivo DJIITPOWER2

Il secondo è DJI Power 1000 V2 – una powerstation compatta ma potente, la cui versione V2 aggiornata offre 1024 Wh e fino a 2600 W di uscita CA. Caratterizzata da maggiore efficienza, ricarica più veloce e portabilità ottimizzata, è ideale per il campeggio, le escursioni del fine settimana o per alimentare gli elettrodomestici.

DJI Power, l'alimentazione portatile di DJI in sconto anticipato per le offerte Prime - macitynet.it

Il prezzo speciale per le offerte prime Day è di 549 €. Risparmiate il 39% sul prezzo originale di 899 EUR su DJI Power 1000 V2.

Per ottenere l’accesso anticipato allo sconto Prime dal 1° al 6 ottobre su DJI Power 1000 V2 usare il codice esclusivo DJIITPOWER1

Le offerte sulla serie DJI Power saranno valide dal 7 al 14 ottobre con risparmi fino al 39% su tutta la gamma DJI Power. I prezzi potrebbero variare se vi collegate con un account business o uno provato.

Per maggiori dettagli, potete visitare lo store Amazon di DJI.

Sto caricando altre schede...
Sto caricando altre schede...

 

 

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Festa delle Offerte Prime

Festa delle Offerte Prime - macitynet.it

Pronti per la prima scorta di Offerte di fine Anno? La festa delle offerte Prime di Amazon dura due giorni dal 7 all’8 Ottobre ma molti sconti sono già partiti e alcuni continueranno per qualche giorno. Qui vi segnaliamo le migliori occasioni per i prodotti che conoscete e quelli più utiili per lavoro, divertimento, movimento e casa.

Articolo precedente
Xiaomi Mijia GT8, drone pieghevole con stabilizzazione elettronica in offerta a 40 €

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.