DJI Power, l’alimentazione portatile di DJI in sconto anticipato per le offerte Prime

Per la festa delle offerte Prime, DJI offre risparmi speciali su tutta la sua serie DJI Power a partire dal 7 fino al 14 ottobre, consentendo così a chiunque di avere sempre a disposizione una fonte di alimentazione a casa, in viaggio o all’aperto.

I riflettori sono ovviamente puntati su due modelli di punta lanciati quest’anno.

Il primo modello è DJI Power 2000 – Con una capacità di 2048 Wh, una uscita CA di 3000 W e una ricarica ultra rapida, DJI Power 2000 è concepito per gestire situazioni impegnative e fornire energia in modo affidabile per esigenze lavorative, escursioni o emergenze. Le sue funzionalità di sicurezza e le molteplici opzioni di ricarica lo rendono il compagno tuttofare assolutamente indispensabile.

Il prezzo speciale per le offerte prime Day è di 999 €. in pratica c’è un risparmio deli 29% sul prezzo originale di 1399 € ma non dovete aspettare il 7 Ottobre per portarlo a casa:per ottenere l’accesso anticipato alle offerte Prime dal 1° al 6 ottobre su DJI Power 2000 potete usare il codice esclusivo DJIITPOWER2

Il secondo è DJI Power 1000 V2 – una powerstation compatta ma potente, la cui versione V2 aggiornata offre 1024 Wh e fino a 2600 W di uscita CA. Caratterizzata da maggiore efficienza, ricarica più veloce e portabilità ottimizzata, è ideale per il campeggio, le escursioni del fine settimana o per alimentare gli elettrodomestici.

Il prezzo speciale per le offerte prime Day è di 549 €. Risparmiate il 39% sul prezzo originale di 899 EUR su DJI Power 1000 V2.

Per ottenere l’accesso anticipato allo sconto Prime dal 1° al 6 ottobre su DJI Power 1000 V2 usare il codice esclusivo DJIITPOWER1

Le offerte sulla serie DJI Power saranno valide dal 7 al 14 ottobre con risparmi fino al 39% su tutta la gamma DJI Power. I prezzi potrebbero variare se vi collegate con un account business o uno provato.

Per maggiori dettagli, potete visitare lo store Amazon di DJI.

