Xiaomi Mijia, lavagna da disegno da 13,5 pollici a metà prezzo

Se volete ridurre lo spreco di carta in ufficio ma anche in casa, specie se avete dei bambini piccoli, non fatevi sfuggire l’offerta attualmente in corso sulla lavagna da disegno Xiaomi Mijia, che potete comprare pagandola praticamente quasi la metà.

La superficie che mette a disposizione è piuttosto ampia, più della maggior parte dei tablet ai quali assomiglia esteticamente: lo schermo infatti è da 13,5 pollici, per un ingombro pari a circa 30 x 21,5 centimetri ed uno spessore di soli 7,2 centimetri.

Si tratta di un display particolare perché lo sfondo è nero, appunto come quello di una lavagna, mentre il tratto generato dalla penna inclusa in confezione è colorato: ci sono infatti delle fasce di colore orizzontali che si ripetono ciclicamente lungo tutta la superficie.

Per disegnarci sopra non serve ricaricarla come un cellulare perché la batteria a bottone di tipo CR2025 serve unicamente per cancellare (pigiando un pulsante) quel che si è scritto. Ogni impulso consuma infatti pochissima energia tanto che se si scrive e si cancella per cento volte al giorno, tutti i giorni, la batteria durerà un anno solare prima di dover essere sostituita.

È costruita in plastica ABS e la penna si aggancia magneticamente al bordo. Inoltre come dicevamo ha l’aspetto di una lavagna: lo schermo non è retroilluminato, quindi non affatica gli occhi.

Per tutte queste ragioni (semplice da usare, non va ricaricata, dura “una vita”) è un ottimo strumento per potersi appuntare un indirizzo, un numero di telefono e qualche informazione presa al volo al telefono, oppure per buttare giù qualche idea da elaborare, per la lista della spesa in famiglia, o più semplicemente per disegnare.

In quest’ottica è quindi un bel regalo da fare ad un bambino, che così non sprecherà carta e colori e potrà disegnare “infinite” volte senza neppure sporcare.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 51,15 € potete risparmiare il 48% spendendo 26,48 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.