Gli Invincibili, nello spot Apple le protesi per animali realizzate grazie all’iPhone

Apple ha diffuso un nuovo spot della serie “Made on iPhone”. L’ultimo filmato della serie mostra “Chip”, un cane nato con una deformazione agli arti e al quale è stato necessario amputare una zampa.

La protesi realizzata per Chip è stata creata da 3DPets, una piccola attività che aiuta a migliorare la vita degli animali domestici con prodotti ortoprotesici su misura, realizzate partendo da scansioni con lo scanner LiDAR di iPhone che, offre funzioni evolute di rilevamento della profondità, consentendo (con app dedicate) di determinare la distanza di un oggetto o di una superficie utilizzando un impulso laser.

Nel video di Apple, si mostra Chip prima e dopo l’intervento, evidenziando come ora sia in grado di correre, nuotare e fare altre attività che prima poteva svolgere con difficoltà, restituendo la mobilità all’animale, amico e fedele membro della famiglia.

Il filmato stesso è realizzato con iPhone 14 Pro e, come accennato, è solo l’ultimo della serie “Shot on iPhone” che mostra potenzialità degli smartphone Apple in vari ambiti e situazioni.

A questo indirizzo un nostro articolo con alcuni esempi di quello che è possibile fare con lo scanner LiDAR di iPhone.