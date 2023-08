La web app di Threads è in arrivo

La web app di Threads dovrebbe essere in dirittura d’arrivo: secondo quanto riporta il Wall Street Journal infatti ci sono buone probabilità che venga rilasciata già questa settimana e nel caso avverrebbe soltanto a poche settimane dalle dichiarazioni dell’amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg, che a inizio mese aveva appunto promesso una versione web della piattaforma che avrebbe offerto una migliore funzionalità di ricerca.

Attualmente infatti si può accedere al nuovo social network – definito l’anti-Twitter (ora X) del momento – soltanto tramite app; dal web per il momento si può dare uno sguardo ai messaggi scambiati sulla piattaforma, ma con funzionalità limitate alla sola lettura.

Perché ci sta mettendo tanto ad arrivare

La versione web è tra le priorità dell’azienda, che tuttavia vuole fare le cose per bene per evitare brutte figure: venerdì infatti Adam Mosseri, capo di Instagram, aveva fatto sapere che al momento la web app era ancora «un po’ difettosa».

Threads, che è stata lanciata ufficialmente il 6 luglio, ha già ricevuto diversi importanti aggiornamenti, tra cui la possibilità di impostare notifiche per i messaggi e visualizzare i post in ordine cronologico. Molti dei profili controllati dalle autorità sono già stati etichettati segnalandone così “l’ufficialità” ed è stata aggiunta anche una nuova scheda, chiamata Ripubblicazione, che raccoglie tutti i contenuti ripubblicati in modo da ritrovarli più facilmente.

A chi farà sicuramente comodo

Sebbene l’app abbia raccolto oltre 100 milioni di iscrizioni in meno di una settimana dal lancio, ha già registrato un calo dell’80% per quanto riguarda gli utenti attivi giornalmente. In questo senso la web app in dirittura d’arrivo dovrebbe aiutare soprattutto gli esperti di social media, specie da quando Twitter ha introdotto un pagamento per continuare ad utilizzare Tweetdeck, strumento chiave per queste persone.

In ogni caso lasciare Twitter non è mai stato così facile come oggi: qui vi abbiamo elencato le migliori alternative.