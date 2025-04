Arrivano i primi cavi Beats, ed Apple osa con colori ed apertura ad Android

Beats non è più solo cuffie, speaker e stile urban. Ma anche cavi. Parliamo di un nuovo prodotto (già disponibile su Amazon) che punta a raccogliere interesse da parte di chi cerca qualità e flessibilità in una categoria che fino ad oggi non esisteva in questa forma e caratteristiche nel mondo Apple.

Stiamo parlando di tre cavi colorati pensati prevalentemente per ricaricare un iPhone, un MacBook ma dietro i quali si possono leggere diverse storie.

Per cominciare ivediamo per prima volta in un prodotto di marketing Apple, fuori da un contesto critico, un telefono Android. Non è un modello reale, ma il design è quello. Lo si vede in azione, quando viene collegato ad uno dei cavi “universali”.

Universali, appunto. Così descrive con un accento evidentemente positivo i cavi Beats. Un cambio di rotta visto che Apple ha resistito fino all’ultimo all’adozione di questo standard sugli iPhone mentre ora lo celebra.

Un altro aspetto di rilievo è che parliamo di cavi a colori. Apple non ha mai venduto cavi colorati a marchio proprio anche se si era pensato che con il lancio degli iPhone USB-C avrebbe potuto offrire qualche cosa di meno informale dei classicissimi cavi bianchi. Quelli di Beats sono rosso acceso, blu navy, beige chiaro.

Il ritorno dei Pill People (e un messaggio nascosto)

Ad accompagnare il lancio dei Beats Cables ci sono due spot pubblicitari, entrambi diversi per tono e contenuto.

Nel primo video, The Cable You Love, i Pill People si divertono con i nuovi cavi tra gag surreali e una colonna sonora trap che strizza l’occhio alla scena urban. I protagonisti? Gli intramontabili Pill People, gli speaker animati apparsi per la prima volta quando Beats ancora indipendente aveva presentato il suo Pill (oggi rilanciato e in vendita su Amazon) e hanno fatto un pochino della storia di Beats. Musica? The Power degli Snap, non un brano a caso…

Il secondo spot, The Cable You Need, cambia tono: il focus è sui materiali, la struttura interna e la resistenza dei cavi, con dettagliati e una colonna sonora elettronica in stile Beast (Expensive di Yarin Primak e qualcuno potrebbe fare un riferimento al prezzo… dei cavi, non economici). È qui, in questo spot, che vediamo in azione un telefono Android.

Le caratteristiche dei Beats Cables

Secondo Beats, i nuovi cavi non sono solo belli da vedere ma resistono anche a lungo. Il rivestimento intrecciato li protegge da grovigli e usura, e ogni modello viene testato con migliaia di ore di stress test per garantirne la durabilità.

Sono compatibili con tutti i dispositivi USB-C, Apple e Android, e supportano non solo la ricarica ma anche sincronizzazione, trasferimento dati, audio e CarPlay.

La ricarica rapida arriva fino a 60W, sufficiente anche per i MacBook, e il trasferimento dati viaggia a 480 Mbps (standard USB 2.0). Per prestazioni ottimali, Beats consiglia l’abbinamento con un buon alimentatore USB-C.

Prezzo e disponibilità

I Beats Cables sono già disponibili su Amazon ad un prezzo di 24,99 euro, in tutte le varianti di connettori e lunghezze, inclusi i modelli compatti da 20 cm.