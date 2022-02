Xiaomi sfida Apple, guerra per il trono degli smartphone

Nel corso degli anni alcuni rivali di Apple hanno promesso concorrenza all’ultimo sangue per superare Cupertino negli smartphone: nessuno però fino a oggi ha annunciato una vera e propria «Guerra per la vita o la morte» come quella appena proclamata da Xiaomi.

A prendere di mira Apple e iPhone è Lei Jun, fondatore e CEO di Xiaomi dalle pagine del social cinese Weibo, segnalato da South China Morning Post. Nei suoi infiammati post l’imprenditore precisa che Xiaomi si concentrerà specificamente sul segmento di fascia alta del mercato globale degli smartphone, nel tentativo di rivaleggiare direttamente con Apple, cercando di colmare il vuoto lasciato da Huawei.

Ricordiamo che tra i primi a sfidare il dominio di Apple e iPhone nei terminali di fascia top era stata proprio Huawei, una impresa ambiziosa che il colosso cinese era stato in grado di portare a termine, almeno in termini di unità spedite.

Per alcuni mesi Huawei era riuscita a superare Apple fino a diventare il numero uno degli smartphone in diversi paesi nel mondo, Italia inclusa, questo almeno fino a quando non è stata colpita dal bando completo dagli USA che ha ridimensionato pesantemente il business della società. Anche Xiaomi era stata inserita nella lista nera delle società a rischio sicurezza nazionale negli USA, salvo poi essere scagionata dopo un breve periodo.

Il capo di Xiaomi ha offerto ulteriori dettagli del suo piano: la società punta a eguagliare «Apple completamente in termini di prodotti ed esperienza per diventare il più grande marchio di fascia alta della Cina nei prossimi tre anni». Per il dirigente la concorrenza con Apple negli smartphone top è «Una guerra di vita o di morte» che Xiaomi deve vincere.

Per arrivare a questo obiettivo è stato approntato un piano grandioso che prevede 16 miliardi di dollari in investimenti per ricerca e sviluppo in cinque anni e, sembra, l’apertura di 20.000 nuovi negozi in Cina che andranno ad aggiungersi ai 10mila che la società già gestisce nel Paese del Dragone.

Xiaomi inaugurerà un nuovo store nei pressi di Bologna il 18 febbraio. Alla fine di gennaio sono strati presentati i nuovi smartphone Redmi Note 11 Pro, standard e 11S: ne abbiamo parlato in questo articolo.