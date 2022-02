Xiaomi Store apre a Bologna il 18 febbraio

Xiaomi rafforza la sua presenza in Italia annunciando, in collaborazione al Partner Xiaomi Store Italia, l’apertura di un nuovo punto vendita all’interno del Centro Commerciale Shopville Grand Reno, situato in località Casalecchio di Reno vicino a Bologna.

Il nuovo Xiaomi Store va ad aggiungersi ad altri 33 punti vendita Xiaomi in tutta Italia in soli tre anni e mezzo. Con una superficie di circa 150 metri quadrati e uno staff di 6 customer assistant, aprirà ufficialmente le porte venerdì 18 febbraio, rappresentando un nuovo punto di riferimento nel territorio in cui sarà possibile acquistare le ultime novità presentate e a cui clienti e Xiaomi Fan potranno rivolgersi per qualsiasi esigenza.

«Siamo entusiasti e determinati a continuare anche in questo 2022 il nostro percorso di espansione sul territorio italiano» dichiara Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia «Supportando i nostri partner e avvicinandoci ulteriormente a chi sceglie i nostri prodotti e a chi ancora non li conosce, con l’obiettivo di portare il nostro brand ad essere sempre più riconosciuto e riconoscibile in Italia».

In occasione dell’inaugurazione, il 18 febbraio alle ore 10:30, il pubblico potrà beneficiare di tante sorprese in esclusiva e anche di offerte sottocosto da non perdere su prodotti sia mobile che smart life. Gli Xiaomi Fan presenti potranno ricevere gadget speciali.

Come sempre per l’inaugurazione verranno rispettati rigorosamente i protocolli di sicurezza e messe in atto una serie di misure efficaci a garantire distanziamento sociale e comportamenti responsabili. Per partecipare all’inaugurazione dello Xiaomi Store in provincia di Bologna è possibile iscriversi a partire da questo collegamento.

Alla fine di gennaio sono strati presentati i nuovi smartphone Redmi Note 11 Pro, standard e 11S: ne abbiamo parlato in questo articolo. Per tutti gli articoli di macitynet che parlano di Xiaomi si parte da questo collegamento., invece per tutte le novità sull’universo Android si parte da qui.