Redmi cala il poker e presenta Redmi Note 11 Pro 5G e 4G, standard e 11S

Redmi ha appena concluso la presentazione dei suoi nuovi quattro smartphone Android della serie Note 11, dedicate ai mercati globali, dopo che la stessa serie Redmi Note 11 è stata lanciata in Cina lo scorso ottobre. I dispositivi in ​​questione appena presentati, in arrivo anche in Italia, sono Redmi Note 11, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11 Pro 5G. Tutti i dispositivi sono offerte di fascia media dell’azienda, con alcune differenze sostanziali tra loro. Ecco quali.

Redmi Note 11 Pro 5G e Note 11 Pro

Gli smartphone di punta di questa serie 11 sono quelli contrassegnati dalla dicitura “Pro”. Questi due smartphone sono entrambi dotati di un pannello DotDisplay fullHD+ 120Hz da 6,67 pollici. La variante 5G è alimentata dal SoC Snapdragon 695, mentre il modello normale include il processore MediaTek Helio G96.

Entrambi i dispositivi sono disponibili nei modelli RAM LPDDR4X da 6 GB e 8 GB. La variante da 6 GB di RAM offre sia 64 GB che 128 GB di memoria flash UFS 2.2, mentre il modello da 8 GB di RAM viene proposto solo nella variante da 128 GB di ROM.

L’autonomia è garantita da una batteria da 5.000 mAh, presente in entrambi i telefoni, che supportano la ricarica cablata da 67 W. Non supportata è invece la ricarica wireless.

Sul lato multimediale vantano una fotocamera selfie da 16 megapixel, mentre sul lato posteriore ci sono differenze tra le due varianti. Il Redmi Note 11 Pro 5G include tre fotocamere sul retro: il sensore posteriore da 108 megapixel, affiancato da una fotocamera ultrawide da 8 megapixel e una macro da 2 megapixel.

Il Redmi Note 11 Pro, invece, è dotato di quattro fotocamere posteriore. Una principale da 108 megapixel, una fotocamera ultrawide da 8 megapixel, una fotocamera macro da 2 megapixel e una fotocamera di profondità da 2 megapixel.

Tra le altre caratteristiche è disponibile uno scanner di impronte digitali laterale, incluso su entrambi i terminali, ed entrambi offrono due slot per schede SIM. Il secondo slot per schede SIM funge anche da slot di espansione della memoria su entrambi i dispositivi, che godono tra le altre di un blaster IR.

Entrambi i telefoni offrono due altoparlanti e un jack per cuffie da 3,5 mm. Hanno lo stesso aspetto e misurano 164,19 x 76,1 x 8,12 mm, mentre pesano 202 grammi.

Il modello 5G è disponibile nei colori Graphite, Grey, Polar White e Atlantic Blue. La variante normale è offerta, invece, nelle colorazioni Graphite, Grey, Polar, White e Star Blue.

Redmi Note 11S e Redmi Note 11

Al fianco dei modelli “Pro” sono stati lanciati anche Redmi Note 11S e Redmi Note 11. Entrambi i telefoni sono dotati di un display FullHD+ da 6,43 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Il Redmi Note 11S è alimentato dal processore MediaTek Helio G96, mentre il Redmi Note 11 viene fornito con il SoC Snapdragon 680. Entrambi i telefoni includono una batteria da 5.000 mAh, con ricarica cablata rapida da 33 W.

Il Redmi Note 11S è disponibile nei modelli RAM LPDDR4X da 6 GB e 8 GB. La prima variante è disponibile nelle opzioni di archiviazione flash UFS 2.2 da 64 GB e 128 GB, mentre la seconda viene fornita solo nella versione da 128 GB di spazio di archiviazione.

Il Redmi Note 11, invece, è disponibile nei modelli RAM LPDDR4X da 4 GB e 6 GB. Il primo in versioni da 64 GB e 128 GB con memoria flash UFS 2.2, mentre il secondo solo nel modello da 128 GB.

Entrambi i dispositivi offrono un Touch ID laterale, un jack per cuffie da 3,5 mm e altoparlanti stereo. Come per i modelli Pro, è disponibile anche in questo il blaster IR, oltre ai due slot per schede SIM. La differenza rispetto ai fratelli maggiori è nella presenza di slot per schede microSD separato.

A livello multimediale il Redmi Note 11S include una fotocamera principale da 108 megapixel, un’unità ultrawide da 8 megapixel, una fotocamera macro da 2 megapixel e una fotocamera di profondità da 2 megapixel. Il Redmi Note 11 è dotato, invece, di una fotocamera principale da 50 megapixel, una ultrawide da 8 megapixel, una fotocamera macro da 2 megapixel e una fotocamera di profondità da 2 megapixel.

In termini di camera selfie, Redmi Note 11S ha una fotocamera da 16 megapixel, mentre il Note 11 ne include una da 13 megapixel. Entrambi i dispositivi misurano 159,87 x 73,87 x 8,09 mm e pesano 179 grammi.

Il Redmi Note 11S è disponibile nei colori Graphite, Grey, Twilight Blue e Pearl White. Il Note 11, invece, è offerto nei colori Graphite Grey, Twilight Blue e Star Blue.

Prezzi e disponibilità

Il prezzo di Redmi Note 11 Pro 5G parte da 329 dollari, mentre il prezzo di Redmi Note 11 Pro parte da 299 dollari.

Il prezzo di Redmi Note 11S parte da 249 dollari, mentre il listino di Redmi Note 11 parte da 179 dollari.

La serie Redmi Note 11 sarà disponibile presto su Aliexpress con offerte lancio davvero importanti. Vi retteremo informati della disponibilità non appena potranno essere acquistati.