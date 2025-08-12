Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » CasaVerdeSmart » Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro, il ventilatore a batteria di Xiaomi in offerta
CasaVerdeSmartOfferteSconti speciali

Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro, il ventilatore a batteria di Xiaomi in offerta

Di Redazione
Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro, il ventilatore più smart di Xiaomi in offerta - macitynet.it
Screenshot

Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro è il modello “top” della famiglia di ventilatori a piantana dell’ecosistema Xiaomi. La sua cifra tecnica sta nella combinazione di motore BLDC a corrente continua e pale a doppio strato 7+5: due giranti sovrapposte che ruotano a velocità differenti per smorzare i vortici e restituire una brezza ampia e naturale, più morbida rispetto alle classiche pale singole. Risultato: un flusso d’aria uniforme con rumorosità contenuta.

La sigla “Pro” qui non è solo marketing: indica soprattutto il funzionamento completamente wireless. Nel basamento è integrata una batteria agli ioni di litio da 33,6 Wh (2800 mAh) e l’alimentazione lavora a bassa tensione 12 V: significa poterlo spostare dove serve – terrazzo, cucina, camera – e continuare a usarlo anche in caso di blackout. Lo trovate in offerta su Amazon a 122 € con uno sconto del 15% sul prezzo di listino davvero difficile da trovare in estate.

Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro, il ventilatore più smart di Xiaomi in offerta - macitynet.it

La ricarica avviene su base dedicata; la potenza nominale sale a 24 W e il peso resta comunque contenuto (3,2 kg). Le specifiche ufficiali parlano inoltre di rumorosità ≤58 dB(A) e dimensioni di 343 × 330 × 1001 mm.

Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro, il ventilatore più smart di Xiaomi in offerta - macitynet.it

Rispetto agli altri modelli Xiaomi, le differenze sono nette. Il suo cugino Mi/Smart Standing Fan 2 “standard” è pensato per l’uso continuativo con cavo: niente batteria, alimentazione 100–240 V, potenza nominale di 15 W.

Offre ampia oscillazione come il modello pro (fino a 140° in orizzontale e 39° in verticale) e mantiene le doppie pale, ma rinuncia alla portabilità totale. In sintesi: Fan 2 è efficiente e silenzioso per la postazione fissa; Fan 2 Pro aggiunge libertà di posizionamento e continuità di servizio grazie al pacco batteria. 

Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro, il ventilatore più smart di Xiaomi in offerta - macitynet.it

Sul fronte “smart” del modello PRO ritroviamo l’integrazione con l’app Xiaomi Home e i comandi vocali (Google Assistant/Alexa), con programmazione e scenari domestici. L’autonomia dichiarata nelle prove indipendenti può arrivare fino a circa 18 ore in condizioni favorevoli (velocità basse e modalità brezza), un valore che ovviamente dipende dall’uso reale. Inoltre il montaggio modulare consente di rimuovere la prolunga dello stelo e trasformarlo in ventilatore da tavolo quando serve più vicino.

Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro, il ventilatore più smart di Xiaomi in offerta - macitynet.it

 Se cercate il massimo rapporto tra silenziosità, naturalezza del flusso d’aria e libertà di utilizzo in casa o all’aperto, lo Smart Standing Fan 2 Pro è il modello della gamma su cui puntare. In questo momento è in offerta su Amazon a 122 € con uno sconto del 15% sul prezzo di listino.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Offerte Speciali

viteesy shelfy

Via gli odori dal frigo e meno cibo avariato con Vitesy Shelfy a solo 85,49 €

Amazon sconta il dispositivo smart per frigorifero Vitesy Shelfy: riduce odori e batteri, prolunga la freschezza del cibo fino a 12 giorni. Ora è disponibile a 85,49€ invece di 149,99€.
Articolo precedente
Il MacBook low cost pronto ad andare in produzione
Articolo successivo
Elon Musk contro Apple che favorisce ChatGPT ma snobba Grok e X

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.