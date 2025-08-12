Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro, il ventilatore a batteria di Xiaomi in offerta

Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro è il modello “top” della famiglia di ventilatori a piantana dell’ecosistema Xiaomi. La sua cifra tecnica sta nella combinazione di motore BLDC a corrente continua e pale a doppio strato 7+5: due giranti sovrapposte che ruotano a velocità differenti per smorzare i vortici e restituire una brezza ampia e naturale, più morbida rispetto alle classiche pale singole. Risultato: un flusso d’aria uniforme con rumorosità contenuta.

La sigla “Pro” qui non è solo marketing: indica soprattutto il funzionamento completamente wireless. Nel basamento è integrata una batteria agli ioni di litio da 33,6 Wh (2800 mAh) e l’alimentazione lavora a bassa tensione 12 V: significa poterlo spostare dove serve – terrazzo, cucina, camera – e continuare a usarlo anche in caso di blackout. Lo trovate in offerta su Amazon a 122 € con uno sconto del 15% sul prezzo di listino davvero difficile da trovare in estate.

La ricarica avviene su base dedicata; la potenza nominale sale a 24 W e il peso resta comunque contenuto (3,2 kg). Le specifiche ufficiali parlano inoltre di rumorosità ≤58 dB(A) e dimensioni di 343 × 330 × 1001 mm.

Rispetto agli altri modelli Xiaomi, le differenze sono nette. Il suo cugino Mi/Smart Standing Fan 2 “standard” è pensato per l’uso continuativo con cavo: niente batteria, alimentazione 100–240 V, potenza nominale di 15 W.

Offre ampia oscillazione come il modello pro (fino a 140° in orizzontale e 39° in verticale) e mantiene le doppie pale, ma rinuncia alla portabilità totale. In sintesi: Fan 2 è efficiente e silenzioso per la postazione fissa; Fan 2 Pro aggiunge libertà di posizionamento e continuità di servizio grazie al pacco batteria.

Sul fronte “smart” del modello PRO ritroviamo l’integrazione con l’app Xiaomi Home e i comandi vocali (Google Assistant/Alexa), con programmazione e scenari domestici. L’autonomia dichiarata nelle prove indipendenti può arrivare fino a circa 18 ore in condizioni favorevoli (velocità basse e modalità brezza), un valore che ovviamente dipende dall’uso reale. Inoltre il montaggio modulare consente di rimuovere la prolunga dello stelo e trasformarlo in ventilatore da tavolo quando serve più vicino.

Se cercate il massimo rapporto tra silenziosità, naturalezza del flusso d’aria e libertà di utilizzo in casa o all’aperto, lo Smart Standing Fan 2 Pro è il modello della gamma su cui puntare. In questo momento è in offerta su Amazon a 122 € con uno sconto del 15% sul prezzo di listino.