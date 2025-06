Oltre 16500 vibrazioni al minuto con lo spazzolino sonico Xiaomi T100 in offerta

Se lo spazzolino elettrico che avete già non vi soddisfa, provate con lo Xiaomi T100 attualmente in sconto. Trattasi infatti di uno spazzolino sonico che, a differenza di quelli elettrici tradizionali, si distingue perché genera vibrazioni ad alta frequenza che non solo puliscono meccanicamente i denti, ma creano anche un’azione fluidodinamica in grado di rimuovere efficacemente placca e residui nelle aree difficili da raggiungere.

Questa tecnologia perciò offre una pulizia più profonda e delicata rispetto agli spazzolini rotanti o oscillanti classici, e nel caso del modello in promozione, parliamo di un dispositivo anch particolarmente leggero, compatto e quindi ottimo da portarsi anche in vacanza.

Si ricarica come un cellulare tramite USB e bastano 4 ore per ricaricarlo completamente mettendo da parte sufficiente energia per un’autonomia di 30 giorni.

La struttura è impermeabile con certificazione IPX7, caratteristica utile per chi desidera utilizzarlo anche sotto la doccia o senza preoccuparsi degli schizzi d’acqua.

Per quanto riguarda il funzionamento, vibra 16.500 volte al minuto, abbastanza per assicurare una pulizia profonda e uniforme della bocca. Ovviamente c’è il promemoria ogni 30 secondi che invita a cambiare zona di spazzolatura, mentre lo spegnimento automatico dopo 2 minuti favorisce una durata ottimale dello spazzolamento secondo i consigli degli esperti.

Sono disponibili due modalità di pulizia, una standard e una delicata, pensate per rispondere a diverse esigenze personali, grazie anche all’avvio graduale di 3 secondi che riduce l’impatto iniziale sulle gengive, offrendo un’esperienza più confortevole e meno aggressiva, soprattutto all’inizio della pulizia.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 11 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

