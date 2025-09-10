Con la fine di Nova Launcher muore l’era della customizzazione Android

Fine di un’era per la personalizzazione Android. La notizia dell’abbandono di Nova Launcher da parte del suo fondatore Kevin Barry segna la fine di un capitolo fondamentale nella storia di Android.

Dopo oltre dieci anni di sviluppo, quello che molti consideravano il launcher definitivo per la personalizzazione del sistema operativo di Google si avvia verso un destino incerto, lasciando milioni di utenti orfani di uno strumento che rappresentava l’essenza stessa della filosofia Android: la libertà di modificare ogni aspetto dell’interfaccia secondo le proprie preferenze.

L’annuncio, arrivato nei giorni scorsi con un messaggio intitolato “So Long” (“Addio”), rivela anche il fallimento del tentativo di rendere il codice open source, bloccato dalla proprietà Branch che aveva acquisito il progetto nel 2022. Una decisione che tradisce le promesse fatte pubblicamente dall’amministratore delegato dell’azienda e che getta un’ombra sul futuro non solo di Nova, ma dell’intero ecosistema dei launcher indipendenti.

Cos’è (o cos’era) Nova Launcher

Nova Launcher era nato nel 2011 come risposta alle limitazioni delle interfacce stock dei produttori Android, offrendo possibilità di personalizzazione che andavano ben oltre quanto disponibile nativamente. Il software permetteva di modificare radicalmente l’aspetto e il comportamento della schermata home: dalla disposizione delle icone alla gestione dei widget, dalle gesture personalizzabili alla configurazione del drawer delle applicazioni, ogni elemento poteva essere adattato alle esigenze specifiche dell’utente.

Questa flessibilità aveva conquistato oltre 50 milioni di download, trasformando Nova in un punto di riferimento per chi vedeva in Android non solo un sistema operativo, ma una piattaforma da plasmare secondo la propria visione. L’acquisizione da parte di Branch nel novembre 2022 aveva inizialmente fatto sperare in nuovi sviluppi grazie all’accesso ad analitiche avanzate, ma le difficoltà economiche dell’azienda hanno rapidamente trasformato quella speranza in preoccupazione, con licenziamenti di massa che hanno lasciato Barry come unico sviluppatore attivo sul progetto.

Il ruolo strategico dei launcher nell’ecosistema Android

I launcher rappresentano molto più di semplici applicazioni nel mondo Android: sono l’interfaccia primaria attraverso cui gli utenti interagiscono con il proprio dispositivo, determinando non solo l’estetica ma anche l’efficienza e la produttività dell’esperienza d’uso. A differenza di iOS, dove Apple mantiene un controllo ferreo sull’aspetto e sul comportamento dell’interfaccia utente, Android ha sempre permesso agli sviluppatori di creare launcher alternativi che potessero sostituire completamente quello predefinito del produttore.

Questa libertà ha generato un ecosistema vivace di soluzioni innovative, dalle interfacce minimaliste come Niagara Launcher (di cui abbiamo parlato qui) alle opzioni ultra-personalizzabili come Action Launcher, passando per proposte aziendali come Microsoft Launcher che integrano servizi cloud e produttività.

La possibilità di installare le app che si vuole e di scegliere e modificare il launcher hanno storicamente rappresentato i principali vantaggi competitivi di Android rispetto a iOS, anche se l’arrivo degli store alternativi in Europa ha recentemente ridotto questo divario permettendo maggiore flessibilità anche nell’ecosistema Apple perlomeno nel Vecchio continente.

Il tradimento della promessa open source

La chiusura di Nova Launcher solleva interrogativi profondi sul futuro della personalizzazione Android e sul modello di sostenibilità economica dei progetti indipendenti. Barry aveva lavorato negli ultimi mesi alla preparazione del codice per il rilascio open source, ripulendo la base di codice e coordinandosi con i team legali di Branch, ma l’azienda ha improvvisamente ordinato di interrompere questi sforzi nonostante le promesse pubbliche del contrario.

Questa decisione lascia Nova in un limbo pericoloso: tecnicamente ancora funzionante e disponibile sul Play Store, ma senza sviluppo attivo né possibilità per la community di prenderne il controllo, il launcher diventerà progressivamente obsoleto con l’evolversi di Android.

La situazione evidenzia anche la fragilità dell’ecosistema delle app indipendenti quando vengono acquisite da aziende più grandi: le logiche di profitto e le difficoltà economiche possono rapidamente trasformare progetti amati dalla community in vittime collaterali di strategie aziendali fallimentari. Alla fine, sono acquisti che non si capisce perché vengano fatti.

Soprattutto in termini reputazionali, per gli utenti fedeli, quelli che hanno costruito workflow complessi basati sulle funzionalità specifiche di Nova, la transizione verso alternative come Smart Launcher o Lawnchair rappresenta non solo un cambio di software ma la perdita di anni di personalizzazioni accumulate.

La fine dei pirati, la vittoria della Marina

La fine di Nova Launcher simboleggia anche un cambiamento più ampio nel panorama Android, dove i produttori hanno progressivamente migliorato le proprie interfacce stock integrando funzionalità che un tempo erano esclusive dei launcher di terze parti. Samsung One UI, MIUI di Xiaomi e altre interfacce proprietarie offrono oggi livelli di personalizzazione che, seppur non paragonabili alla granularità di Nova, soddisfano le esigenze della maggior parte degli utenti.

Questo ha ridotto la domanda per launcher alternativi, trasformando quello che era un mercato florido in una nicchia per appassionati. La reazione emotiva della community Android alla notizia dimostra però che Nova rappresentava qualcosa di più di un semplice strumento: era il simbolo di un’epoca in cui la personalizzazione estrema, i “ricing” non era solo possibile ma celebrata, quando modificare ogni pixel della propria interfaccia era considerato un diritto fondamentale dell’utente Android.

Mentre il sistema operativo di Google continua la sua evoluzione verso una maggiore standardizzazione e semplicità, la perdita di Nova Launcher segna definitivamente la fine di quell’era pionieristica in cui la libertà di personalizzazione era il vero differenziatore rispetto alla rigidità imposta da Cupertino con gli iPhone.