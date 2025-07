Xiaomi TV A Pro 2026 punta su 4K, QLED e funzioni smart

Xiaomi non è ormai nota soltanto per i suoi smartphone, da tempo il marchio ha colonizzato anche il mondo delle TV, che si prepara a nuovi ingressi: il colosso cinese, infatti, ha appena annunciato il lancio della sua nuova linea di televisori smart, composta dalla Serie Xiaomi TV A Pro 2026.

La nuova gamma, già disponibile in Italia, si compone di modelli da 43, 50, 55, 65 e 75 pollici e punta a consolidare la presenza del marchio nel segmento home entertainment.

Tra gli aspetti principali, le nuove TV adottano pannelli QLED 4K UHD, combinati con supporto HDR10+ e modalità Filmmaker, pensata per restituire una resa visiva che possa essere quanto più fedele possibile all’intento originale dei registi. Il brand ha dunque posto la cura dell’immagine al centro del progetto, con una particolare attenzione a contrasto, gamma dinamica e fedeltà dei colori.

Per quanto riguarda il comparto audio, ogni modello integra due speaker da 10W e supporta standard come Dolby Audio, DTS-X e DTS Virtual:X, in combinazione con la tecnologia proprietaria Xiaomi Sound, con l’obiettivo dichiarato dal produttore di offrire un suono più immersivo, soprattutto nella visione di contenuti cinematografici e musicali.

Per quanto concerne le caratteristiche tecniche, le TV sono equipaggiate con un processore Quad-core Cortex A55, affiancato da 2GB di RAM e 8GB di spazio di archiviazione interna, così da poter gestire certamente lo streaming dei contenuti, la navigazione e le app installate. Il sistema operativo è basato su Google TV, con Google Assistant integrato e accesso diretto alle principali piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video e YouTube.

Per chi utilizza la TV anche per il gaming, i modelli da 50 pollici in su offrono una frequenza di aggiornamento a 120Hz via HDMI, grazie alla tecnologia DLG (Dual Line Gate). È presente inoltre la modalità Game Boost, pensata per migliorare fluidità e latenza durante le sessioni di gioco.

Sul fronte della connettività, le Xiaomi TV A Pro 2026 supportano Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, Google Cast, Miracast e Apple AirPlay, facilitando la condivisione di contenuti da smartphone e tablet. Completano la dotazione le compatibilità con DVB-T2/C e DVB-S2, che assicurano l’accesso alle trasmissioni digitali via etere, cavo o satellite.

Prezzi e disponibilità

La Serie Xiaomi TV A Pro 2026 è disponibile nei seguenti formati sul sito del costruttore e nei negozi di elettronica di consumo: