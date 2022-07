Xiaomi WalkingPad R2, il tapis roulant pieghevole e intelligente per la casa

Xiaomi WalkingPad R2 è la versione rivista e migliorata del precedente tapis roulant della società. Studiato per occupare poco spazio, e dunque per essere impiegato all’interno delle quattro mura domestiche, è ideale per allenarsi senza andare in palestra. Al momento lo si può acquistare direttamente a questo indirizzo a 375 dollari.

Con il suo potente motore silenzioso brushless da 1,25 CV è un alleato perfetto per il jogging o le passeggiate indoor. Si tratta tratta di una piattaforma da passeggio semplice e resistente, naturalmente in cui poter regalare la velocità del tappeto a proprio piacimento. La possibilità di ripiegarlo, naturalmente, gli conferisce un punto in più per tutti coloro che non hanno molto spazio in casa.

Gode anche di un’app di supporto per prendere visione di tutti i dati del proprio allenamento in modo smart, e naturalmente non manca il cordino di sicurezza per arrestare il rullo nel caso di incidenti. C’è pure un telecomando vocale per controllare il tappeto con la voce.

E’ in grado di offrire una velocità da 0.5 a 10 km/h, ed è in grado di sorreggere un peso massimo di 110 kg. La periferica misura 1452x722x1032 mm, ma da piegato si ripone in uno spazio di appena 1000 x 720 x 161,5 mm.

Propone un telaio in acciaio resistente e un design a scudo multistrato, che assorbe gli urti e riduce il rumore, rendendo la corsa più silenziosa, sicura e confortevole.

Il tapis roulant in questione permette di cambiare anche l’altezza del corrimano con un design della cerniera che gli consente di piegarsi in meno di tre secondi e avere così un ingombro di 0,11 m2, per poterlo anche adagiare su una parete in verticale.

L’app KS Fit consente di registrare e tenere traccia delle statistiche, nonché di cambiare opzioni al R2, tra cui commutare la modalità tra corsa e camminata, avviarlo, spegnerlo, o gestire la velocità.

Al momento potete acquistare questo Xiaomi WalkingPad R2 si acquista in offerta a 375 dollari, cliccando direttamente a questo indirizzo.