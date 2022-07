L’IA di DeepMind ha individuato la struttura di quasi tutte le proteine conosciute

DeepMind, azienda inglese di intelligenza artificiale controllata da Alphabet, ha presentato un esteso database gratuito con stime sulla struttura di ogni proteina conosciuta dalla scienza.

Lo riferisce il sito The Verge spiegando che DeepMind ha trasformato la scienza nel 2020 con la presentazione di AlphaFold, un programma di intelligenza artificiale che esegue previsioni sulla struttura delle proteine, con un enorme impatto in vari ambiti della ricerca, dalle scienze della vita al settore farmaceutico.

Già in precedenza DeepMind aveva reso noto di stare creando il più grande e completo archivio della struttura delle proteine umane e di alcuni altri esseri viventi, evidenziando le possibilità offerte dall’Intelligenza Artificiale nel prevedere la forma di una proteina, partendo dai dati sulle catene di amminoacidi che la costituiscono.

Il database vanta attualmente 200 milioni di previsioni su caratteristiche e la forma delle proteine, “coprendo quasi tutti gli organismi sulla Terra per i quali è stato sequenziato il genoma”, ha dichiarato DeepMind.

“Potete immaginarlo come qualcosa che copre l’intero universo delle proteine”, ha spiegato nel corso di una conferenza stampa Demis Hassabis, CEO di DeepMind. “Siamo all’inizio di una nuova era nella biologia digitale”.

Le strutture delle proteine individuate da AlphaFold sono già ampiamente sfruttate nell’ambito della ricerca in tutto il mondo; son citate in ricerche sul vaccino anti malaria e in quelle sulla salute delle api da miele. “Riteniamo che AlphaFold rappresenti il più importante contributo che l’IA abbia apportato finora al miglioramento delle conoscenze scientifiche”, ha dichiarato Pushmeet Kohli, a capo dell’IA for science di DeepMind.

Alphabet continua ricerche in altri ambiti con AlphaFold, e ha presentato Isomorphic Labs, sussidiaria che mira a scoprire nuovi farmaci sfruttando la possibilità di comprendere come mai prima la complessità dei processi biologici. Un laboratorio di DeepMind è stato predisposto anche nell’ambito di The Francis Crick Institute – centro di ricerca biomedica a Londra – dove i ricercatori possono effettuare esperimenti e testare le informazioni ottenute dall’IA in questione.

