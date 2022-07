Apple, risultati del trimestre superiori alle attese degli analisti

Apple ha presentato i risultati finanziari del terzo trimestre dell’anno fiscale 2022, conclusosi il 25 giugno 2022.

L’azienda ha annunciato un record in termini di fatturato pari a 83 miliardi di dollari, con un incremento del 2% rispetto all’anno precedente e un utile trimestrale per azione diluita di 1,20 dollari.

“I record di questo trimestre evidenziano l’impegno costante di Apple nell’innovazione, nell’anticipare nuove possibilità, arricchire le vite dei nostri clienti”, ha dichiarato il CEO Tim Cook. “Come sempre, siamo leader con i nostri valori, espressi in tutto quello che costruiamo, da nuove funzionalità pensate per proteggere privacy e sicurezza degli utenti, a strumenti che migliorano l’accessibilità, parte del nostro impegno di lunga data nel creare prodotti per tutti”.

Tim Cook ha evidenziato ricavi record per il trimestre in America, Europa e Asia Pacifica, record in mercati sviluppati ed emergenti con crescita a due cifre in Brasile, Indonesia e Vietnam, tasso di crescita doppio in India, e record assoluto per la base installata di dispositivi attivi. Vincoli di approvvigionamento sono stati inferiori al previsto, leggermente al di sotto dell’intervallo al quale si è fatto riferimento nella precedente presentazione dei risultati fiscali. È stata evidenziata una crescita record dei servii nelle Americhe e Asia Pacifica; il trimestre di giugno segna record in Europa e nei territori della Grande Cina.

Le entrate di iPhone e servizi sono da record per il trimestre in questione, e in dettaglio si evidenziano i seguenti risultati:

iPhone: 40,6 miliardi, in salita rispetto ai 39,5 miliardi dello stesso trimestre dello scorso anno

iPad, 7,2 miliardi, in calo rispetto ai 7,3 miliardi dello stesso trimestre dello scorso anno

Mac: 7,3 miliardi, in calo rispetto agli 8,2 miliardi dello stesso trimestre dello scorso anno

Indossabili, Casa e Accessori: 8 miliardi, in calo rispetto agli 8,7 miliardi del trimestre dello scorso anno.

Servizi: 19,6 miliardi, in salita rispetto ai 17,4 miliardi dello stesso trimestre dello scorso anno.

“I risultati del nostro trimestre di giugno continuano a dimostrare la nostra capacità di gestire efficacemente la nostra attività nonostante il complesso contesto operativo”, ha dichiarato lo Chief Financial Officer Luca Maestri. E ancora: “Abbiamo stabilito un record per il trimestre di giugno in qualsiasi segmento geografico e per categoria di prodotti”. “Nel corso del trimestre in questione, abbiamo generato circa 23 miliardi di flusso di cassa operativo, ritornando oltre 28 miliardi ai nostri azionisti e continuando a investire nei nostri piani di crescita a lungo termine”.

Luca Maestri, sentito dall’agenzia Reuters, ha evidenziato che non sono stati registrati rallentamenti nella domanda di iPhone, come sempre il prodotto di punta dell’azienda californiana.