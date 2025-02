Yamaha stravolge il timone per darvi un telecomando per la barca

Pubblicità

C’era una volta il timone: Yamaha ha annunciato di voler completamente stravolgere il modo in cui un capitano può controllare la propria imbarcazione, si tratta di un nuovo controller portatile, in sostanza un telecomando, che permette di gestire completamente l’imbarcazione in qualsiasi punto ci si trovi a bordo.

Il dispositivo è compatibile con il sistema di controllo Helm Master EX di Yamaha, concepito per semplificare l’utilizzo delle barche. Battezzato Helm Master EX Wireless Control propone un design che ricorda un po’ il controller della console Nintendo Wii.

Il dispositivo è stato presentato al Miami International Boat Show 2025, ma non sarà disponibile ai concessionari prima dell’autunno prossimo. Al momento non si conosce il prezzo del singolo controller, ma l’intero sistema, destinato alle barche con un solo motore, potrebbe abbondantemente superare i 12.000 dollari, circa 11.500€.

I trascorsi di Yamaha

L’azienda, nel 2020 aveva introdotto per la prima volta il suo sistema modulare Helm Master EX, pensato per semplificare la guida di imbarcazioni dotate di più motori. Questo sistema offre comandi sia fisici che touchscreen e può essere potenziato con un autopilota per mantenere la posizione o seguire una rotta, oltre a un joystick con funzioni di acceleratore e sterzo per semplificare le manovre.

In termini pratici il nuovo telecomando Yamaha servirà a semplificare diverse operazioni, come ad esempio le fasi di varo o di ormeggio, dove il solo capitano potrà manovrare con una mano, mentre con l’altra potrà occuparsi di assicurare le cime o di regolare i parabordi.

Il telecomando offrirà un’autonomia di circa 8 ore, sarà impermeabile, galleggiante e integrerà un sistema in grado di rilevare e gestire situazioni di uomo in mare.

