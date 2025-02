Con GPT-5 OpenAI promette più intelligenza gratis per tutti

Pubblicità

Il futuro rilascio di GPT-5 da parte di OpenAI integrerà il modello o3 e sarà reso disponibile gratis, quindi anche agli utenti senza piano di abbonamento: le novità in arrivo dalla società più in vista nel panorama AI sono state recentemente condivise su X da CEO Sam Altman, che ha anche spiegato che l’azienda sta lavorando per rendere l’interazione con ChatGPT più semplice e intuitiva.

In sintesi, il lavoro che attualmente il team di sviluppo sta facendo è quello di rendere l’intelligenza artificiale totalmente automatica. “In poche parole”, ha detto il CEO “vogliamo che l’IA funzioni automaticamente per te”.

La necessità di un tale processo di semplificazione deriva dal fatto che gli attuali modelli di intelligenza artificiale della società stiano diventando sempre più complicati. Ed allora, secondo il CEO, è necessario tornare a una forma di intelligenza unificata che semplifichi l’esperienza d’uso.

Attualmente, l’utilizzo di ChatGPT potrebbe richiedere all’utente di dover scegliere e selezionare tra numerose opzioni o modelli specifici di utilizzo, dovendo aprire diversi menu, che possono risultare particolarmente complessi per chi utilizza gli abbonamenti Plus o Pro, dove sono presenti numerose impostazioni.

Con GPT-4.5 finsce un’era

Lo stesso CEO ha poi evidenziato come GPT-4.5 sarà l’ultimo a utilizzare il modello non “chain-thought” quindi sarà l’ultimo senza la catena di pensiero. In pratica, tutti i modelli successivi a questo saranno in grado di scomporre i problemi in passaggi intermedi per arrivare a una soluzione, aumentando così l’efficacia nell’affrontare compiti complessi.

Intelligenza gratis con GPT-5

Il futuro della società, invece, è GPT-5, che secondo Altman sarà lanciato come un sistema integrato con tecnologie avanzate, incluse quelle precedenti della società, tra cui il modello o3 e la nuova funzione Deep Research.

Ancor più importante per l’utente finale è il fatto che, una volta lanciato GPT-5, OpenAI intenderà offrirlo con accesso illimitato e gratuito a tutti gli utenti, pur applicando limiti per prevenire abusi. Invece gli abbonati a pagamento ai piani Plus e Pro potranno usufruire di livelli di intelligenza sempre più elevati, oltre a funzioni avanzate come voce, ricerca e Deep Research.

Il CEO di OpenAI Sam Altman non ha specificato le date previste per l’arrivo di GPT-4.5 o GPT-5, suggerendo che potrebbero essere comunque rilasciati nelle prossime settimane o tra qualche mese.

In uno dei suoi ultimi post Altman ha svelato le tre regole dell’AI che stanno cambiando il mondo; il CEO ha anche rfiutato l’offerta ostile di acquisizione per quasi 100 miliardi di dollari da una catena di investitori capitanata da Elon Musk. Tutti gli articoli dedicati all’Intelligenza Artificiale sono nella sezione dedicata di macitynet.