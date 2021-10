YI PTZ, la telecamera di sicurezza per la casa in sconto del 75%

Stavate pensando di comprare una telecamera senza fili per la videosorveglianza domestica? Al momento c’è un’offerta sulla YI PTZ che vi permette di risparmiare il 75%, con la possibilità di comprarne anche quattro insieme per un risparmio ancora maggiore.

Questa telecamera registra in Full HD a 1080p con risoluzione pari a 1.920 x 1.080 pixel e 20 fps ed è dotata di una tecnologia che si basa sugli algoritmi di intelligenza artificiale che l’azienda chiama AI+: grazie a questo sistema è sostanzialmente in grado di riconoscere gli esseri umani dagli animali in modo da notificare soltanto i movimenti sospetti di persone sconosciute, e in più in grado di rilevare e riconoscere i suoni “anormali” entro 5 metri di distanza dalla telecamera, segnalandoli tramite una notifica sullo smartphone (iPhone oppure Android) dell’utente.

Monta un obiettivo grandangolare con visione a 112 gradi e apertura di diaframma pari a f/2.0 con opzione zoom 4x e con la possibilità di ruotare a distanza l’inquadratura, in modo da regolarla nella posizione desiderata e avere una vista panoramica a trecentosessanta gradi di tutto l’ambiente in cui si trova. Monta speaker e microfoni in modo da abilitare l’audio a due vie, consentendo così all’utente di parlare con le persone che si trovano nelle vicinanze della telecamera, come ad esempio un postino che sta cercando di consegnare un pacco.

E’ inoltre dotata di 8 LED a infrarossi che consentono di godere di una buona visibilità anche in piena notte senza dover accendere la luce, ed è certificata IP65 in modo da poter essere posizionata anche all’esterno: il produttore certifica che può funzionare in ambienti in cui la temperatura è compresa tra -10°C e 45°C. E’ infine alimentabile tramite microUSB ed è sufficiente un caricatore da 5V 1A, inoltre presenta un lettore microSD per poter registrare i video in locale, con supporto alle schede che hanno massimo 64 GB di capacità.

Al momento come dicevamo si può comprare in sconto a 27,04 euro oppure a 73 euro se si sceglie il pacchetto con 4 telecamere, quindi con un risparmio di 35 euro se si dovessero acquistare in sconto singolarmente. Lo sconto su qualsiasi pacchetto è comunque pari al 75% rispetto al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.