I nuovi MacBook Pro M1X con videocamera 1080p e 16GB di RAM?

I nuovi MacBook Pro con chip M1X che dovrebbero essere presentati nell’ambito dell’evento “Unleashed” che si terrà il 18 ottobre, dovrebbero vantare – tra le altre cose – una videocamera aggiornata con risoluzione 1080p, 16GB di memoria RAM, unità di storage da 512GB sul modello base, e bordi più piccoli rispetto agli attuali.

A riferirlo è il leaker @dylandkt, che ha riferito queste indiscrezioni poco dopo l’annuncio dello Special Event di APple per ottobre che si svolgerà lunedì prossimo 18 alle ore alle 19 in Italia.

Il leaker riferisce ancora che, sia il modello da 14″ sia il modello da 16″ integreranno display mini-LED, riportando indiscrezioni già circolate nelle scorse settimane. Martedì 11 ottobre, un analista specializzato in display ha riferito come sicura “al 100%” l’indiscrezione di display mini-LED sui nuovi modelli.

MacBook Pro 14 and 16:

Mini Led displays

Smaller bezels with no bottom logo

1080p webcam

Base models will have 16gb of ram and 512gb of storage

Base M1X is the same configuration for both models

Pricing will be similar between 14 and 16 inch

New charging brick

— Dylan (@dylandkt) October 12, 2021