Photoshop per iPad, in arrivo il supporto dei file RAW

Adobe ha annunciato l’arrivo di Adobe Camera RAW su Photoshop per iPad, permettendo agli utenti iPad di importare, aprire e modificare file RAW. La funzionalità è stata riferita in un video che Adobe ha condiviso su YouTube senza però indicare quando la novità sarà effettivamente disponibile.

Adobe riferisce che il supporto ai file RAW funziona con formati che spaziano dal DNG a Apple ProRAW, il formato che è possibile sfruttare su iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max e che consente di scattare foto unisce le informazioni del formato RAW standard all’elaborazione grafica di iPhone offrendo controlli creativi aggiuntivi quando si effettuano regolazioni a esposizione, colore e bilanciamento del bianco.

Dopo una prima versione che aveva entusiasmato poco gli utenti, Photoshop per iPad è stato man mano aggiornato e Adobe sta man mano integrando nuove funzioni e miglioramenti. Ad agosto di quest’anno è stata finalmente integrata la richiestissima Bacchetta magica per estrarre gli oggetti, utile per isolare velocemente un oggetto dallo sfondo o per selezionare un’area dalla forma irregolare o un elemento dal colore particolare. Altra novità recentemente integrata riguarda la possibilità di proiettare l’area di lavoro: è possibile collegare l’iPad a uno schermo esterno (come un monitor o il televisore) tramite HDMI o USB-C, per proiettare l’area di lavoro (senza l’interfaccia utente di Photoshop) e mostrare il documento in tempo reale mentre si modifica (basta accedere alla finestra di dialogo Impostazioni app > Generali e abilitare “Proiezione area di lavoro”).

Adobe Photoshop per iPad si scarica da questa pagina di App Store e si può usare gratis per 30 giorni: alla scadenza occorre sottoscrivere un abbonamento ad Adobe Creative Cloud. Tutti gli articoli di macitynet relativi ad Adobe sono disponili a partire da questa pagina di Macitynet.