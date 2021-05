Solo fino al 16 maggio: iRobot sconta i Roomba e i Braava Jet

Su Amazon, fino al 16 maggio, sono in sconto alcuni aspirapolvere automatici Roomba e un lavapavimenti automatico della serie Braava, con risparmi che arrivano fino al 46%.

iRobot Roomba i7

iRobot Roomba i7 è un robot aspirapolvere che ricorda la planimetria della casa e pulisce all’occorrenza solo stanze specifiche. Questo modello si potrebbe definire “la Ferrari” degli aspirapolvere automatici in quanto apporta un nuovo livello di intelligenza e automazione con la possibilità di analizzare, mappare e adattarsi agli spazi domestici. Grazie all’introduzione della funzione Imprint Smart Mapping memorizza, infatti, la planimetria e i nomi delle stanze.

In questo modo gli utenti possono personalizzare i cicli di pulizia e indirizzare il percorso del robot verso ambienti specifici, attraverso comando vocale o tramite l’applicazione iRobot HOME (disponibile per iOS e Android). È persino possibile inserire fino a 10 planimetrie diverse così che il robot possa essere spostato senza problemi su piani diversi o diverse abitazioni.

Se volete saperne di più, potete leggere la nostra recensione al lancio e quella scritta un anno dopo. Qui vi diciamo soltanto che quello in offerta è il modello base, senza torretta per lo svuotamento automatico, che generalmente costa 900 euro mentre adesso è in sconto a 599 euro spedizione compresa.

iRobot Braava Jet m6

Come accennavamo in apertura, c’è in sconto anche il lavapavimenti Braava Jet m6. E’ capace di rimuovere lo sporco (compreso quello più resistente) e le macchie di unto, anche in cucina, tramite la modalità Lavaggio ad acqua combinata con il Precision Jet Spray, il panno dedicato ed eventualmente insieme all’aggiunta (facoltativa) della soluzione pulente Hard Floor Cleaning che porta nell’ambiente un profumo fresco e di lunga durata.

Il robot dispone anche di una modalità Pulizia a secco il cui panno dedicato sfrutta la forza elettrostatica per attirare a sé polvere, briciole, capelli e peli di animali domestici: quando Braava jet m6 ha finito di pulire non sarà necessario toccare con le mani il panno sporco in quanto basterà sollevare il robot, portarlo al di sopra del cestino dei rifiuti e premere il tasto “Eject” per far scivolare il panno usato direttamente nella pattumiera.

Il prezzo di listino è di 700 euro ma al momento lo comprate in sconto su Amazon a 599 euro spedizione compresa.

In promozione trovate comunque anche altri modelli più economici per quanto riguarda gli aspirapolvere della serie Roomba: potete dare uno sguardo a tutti quelli attualmente in sconto cliccando qui. In alternativa potete sfogliare le offerte che vi elenchiamo qui di seguito:

iRobot Roomba e5154 Robot Aspirapolvere, Sistema ad Alte Prestazioni con Dirt Detect e Spazzole Tangle-Free, per Pavimenti e Tappeti, Adatto per i Peli degli Animali Domestici, Wi-Fi, Argento In offerta a 269,99 – invece di 499

sconto 46% – fino al 16 mag 2021

Click qui per approfondire

iRobot Roomba 971, Robot aspirapolvere WiFi, Power-Lifting, Dirt Detect, Adatto per peli di Animali Domestici, Tecnologia Imprint, Sistema Pulizia 3 Fasi, programmabile con App, Argento In offerta a 369,99 – invece di 499

sconto 26% – fino al 16 mag 2021

Click qui per approfondire

iRobot Roomba 671 Robot aspirapolvere WiFi, Adatto a tappeti e Pavimenti, Tecnologia Dirt Detect, Sistema 3 Fasi, 58 dB, Pulizia programmabile, Grazie alla App, Compatibile con Alexa, Nero, 33w In offerta a 199,99 – invece di 349,9

sconto 43% – fino al 16 mag 2021

Click qui per approfondire

iRobot Braava Jet 250 Robot Lavapavimenti 3in1: Pulizia a Secco, a Umido e Lavaggio ad Acqua, Adatto a bagni e cucine, modalità Spot, Bianco/Blu In offerta a 179,99 – invece di 249

sconto 28% – fino al 16 mag 2021

Click qui per approfondire

iRobot 4419696 – Batteria Lunga Durata Xlife, Parti Originali, Compatibile con Roomba Serie 500/600/700 /800 + Scooba 450, Blu In offerta a 59,99 – invece di 89,99

sconto 33% – fino al 16 mag 2021

Click qui per approfondire

iRobot Roomba e5154 Robot Aspirapolvere, Sistema ad Alte Prestazioni con Dirt Detect e Spazzole Tangle-Free, per Pavimenti e Tappeti, Adatto per i Peli degli Animali Domestici, Wi-Fi, Argento In offerta a 269,99 – invece di 499

sconto 46% – fino al 16 mag 2021

Click qui per approfondire

iRobot Roomba 671 Robot aspirapolvere WiFi, Adatto a tappeti e Pavimenti, Tecnologia Dirt Detect, Sistema 3 Fasi, 58 dB, Pulizia programmabile, Grazie alla App, Compatibile con Alexa, Nero, 33w In offerta a 199,99 – invece di 349,9

sconto 43% – fino al 16 mag 2021

Click qui per approfondire

iRobot Braava Jet 250 Robot Lavapavimenti 3in1: Pulizia a Secco, a Umido e Lavaggio ad Acqua, Adatto a bagni e cucine, modalità Spot, Bianco/Blu In offerta a 179,99 – invece di 249

sconto 28% – fino al 16 mag 2021

Click qui per approfondire

iRobot Kit di Ricambi Roomba Serie e/I 4624878, 3 Filtri High Efficiency, 3 Spazzole Puliscibordi, 1 Set in Gomma Multi-Superficie, Parti Originali, Verde In offerta a 49,99 – invece di 60

sconto 17% – fino al 16 mag 2021

Click qui per approfondire

iRobot 4415866 Kit di Ricambi Roomba Serie 800 e 900 Parti Originali, 3 Filtri High Efficiency, 2 Spazzole Laterali, 1 Set in Gomma Multi-Superficie, Bianco/Nero In offerta a 44,99 – invece di 55

sconto 18% – fino al 16 mag 2021

Click qui per approfondire

iRobot 4643570, Panni Lavabili 2X, Riutilizzabili, Parti Originali, Compatibili con Braava Jet Serie m, Grigio, In offerta a 24,99 – invece di 30

sconto 17% – fino al 16 mag 2021

Click qui per approfondire

iRobot Kit di Ricambi Roomba Serie 600, Parti originali, 1 Spazzola in Setole, 1 Spazzola in Gomma, 1 Spazzola Laterale, 3 Filtri AeroVac Blu, 1 Accessorio per la Pulizia delle Spazzole In offerta a 34,99 – invece di 45

sconto 22% – fino al 16 mag 2021

Click qui per approfondire