YouTube festeggia 20 anni con una ventata di novità

20 anni addietro il co-fondatore di YouTube, Jawed Karim, caricava il primo video sulla piattaforma web di condivisione e visualizzazione in rete di contenuti multimediali, un breve filmato di 19 secondi girato di fronte alla gabbia degli elefanti dello Zoo di San Diego, in California, un video che all’epoca poteva sembrare insignificante ma che ha permesso di dare vita ad una rivoluzione digitale, un colosso globale con 2,7 miliardi di utenti.

20 anni dopo il primo video caricato su YouTube, la piattaforma è molto diversa da come era stata inizialmente concepita. L’obiettivo iniziale non era quello di sviluppare una piattaforma per la condivisione di video, ma piuttosto un sito di incontri: l’idea era che gli utenti potessero pubblicare brevi filmati per presentarsi; il progetto non ha ottenuto il riscontro sperato e così i fondatori optarono per un approccio più ampio, trasformando il sito in uno spazio dove chiunque potesse caricare e condividere video di qualsiasi tipo.

Da allora, YouTube riferisce che gli utenti hanno caricato più di 20mila miliardi di video sul sito, una media di 2500 video per ogni persona sulla Terra. Su YouTube vengono caricati circa 20 milioni di video al giorno, scritti una media di 100 milioni di commenti quotidiani e indicati una media di circa 3,5 miliardi di “mi piace”.

Google (che ha acquistato la piattaforma nel 2006 per circa 1,65 miliardi di dollari), non si ferma e per festeggiare i 20 anni ha predisposto nuove funzionalità per YouTube e YouTube TV (servizio che offre TV in diretta e video on demand).

I membri di YouTube TV (che ritrasmette in diretta varie emittenti statunitensi via etere e via cavo, reti sportive e canali a diffusione regionale), potranno offrire in proprio il multiview, a partire da una selezione di contenuti non sportivi.

YouTube offrirà a più creator la possibilità di rispondere con risposte vocali ai commenti.

YouTube Ask, funzionalità per gli abbonati Premium, offrirà la possibilità di trasmettere in streaming una stazione radio personalizzata con musica in base all’umore giusto.

Agli abbonati Premium è offerta la funzionalità di riproduzione 4x, insieme a 2x, 2,5x e 3x.

Per l’estate è prevista una nuova “esperienza” per chi vede YouTube sulle TV con migliorie alle funzionalità di navigazione, riproduzione di qualità superiore, perfezionamenti vari e accesso semplificato a commenti, informazioni sui canali e iscrizioni.

YouTube è più popolare che mai: si stimano oltre 2.7 miliardi di utenti attivi mensili, con circa 122 milioni di persone che vi accedono ogni giorno e le sole visualizzazioni giornaliere degli Shorts che toccano ormai i 70 miliardi. Secondo dati di eMarketer, a settembre dello scorso anno, il tempo trascorso di media online sulla piattaforma era di 36 minuti al giorno, di cui 17 via direttamente dalla TV, 15 dallo smartphone e i restanti 4 da PC.