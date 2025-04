Porta dimenticata aperta all’Apple Store di Amsterdam, lo stesso visto in iHostage

L’Apple Store di Amsterdam è al centro dell’attenzione in questi giorni: su Netflix è disponibile iHostage, film che ricostruisce la storia dell’uomo armato che nel 2022 fece irruzione in un negozio Apple ad Amsterdam, con la polizia che si ritrovò ad affrontare una situazione complessa.

Quattro giorni addietro, a fine serata qualcuno ha dimenticato di chiudere a chiave l’Apple Store e ha lasciato il negozio aperto. Lo ha raccontato un visitatore,w Arvin Mulder, che sperava di poter acquistare un Apple Watch, spiegando che una delle porte del negozio era chiusa, ma un altro ingresso era stato lasciato aperto.

All’interno non era presente nessuno dipendente (era Pasqua), gli schermi erano spenti, non vi era segno di attività.

A poco a poco, tra le 15 e le 20 persone si sono trovate all’interno dell’Apple Store fino a quando un agente di sicurezza è arrivato da un angolo caffè dove stava facendo una pausa. Evidentemente qualcuno aveva dimenticato di chiudere la porta. Nel frattempo Mulder aveva avvisato la polizia ed è rimasto sul posto con altre persone in attesa delle forze dell’ordine. Arrivata la Polizia, l’Apple Store è stato chiuso dopo avere constatato che nulla era stato rubato.

Come accennato si tratta dello stesso store nel quale è ambientato iHostage, ispirato a una storia vera. Pochi giorni addietro Netflix ha rivelato il dietro le quinte di come ha ricreato da zero gli interni dell’Apple Store, vista l’impossibilità di girare le scene all’interno del vero negozio.

In un filmato, il regista di iHostage, Bobby Boermans, spiega il procedimento che ha permesso di ricreare una replica fedele del negozio.

Per la scenografia è stato sfruttato un grande schermo, ricreando digitalmente l’ambiente esterno; gli interni del negozio sono stati riprodotte simulando le dimensioni di quelli reali, con una autenticità tale da rendere quasi impossibile per lo spettatore rendersi conto che non si tratta di un vero Apple Store. Boermans rifersce che la tecnica di produzione impiegata su una scala così ampia è una novità nei Paesi Bassi e probabilmente un’anticipazione del futuro del cinema.