Youtube Music: l’app per iPhone e iPad ora include i testi delle canzoni

Con l’app YouTube Music sarà ora possibile leggere su iPhone e iPad i testi di una canzone mentre è in riproduzione. Questa nuova funzionalità legata alla lettura dei testi dei brani musicali su YouTube per iPhone e iPad arriva poco più di due settimane dopo il rilascio dell’aggiornamento per Android, annunciato ai primi di marzo 2020.

Per utilizzare la nuova funzione dei testi con l’app YouTube Music per iPhone e iPad sarà sufficiente fare tap sul pulsante “Informazioni” sotto il video che si sta guardando, quindi scorrere verso il basso. Se sono disponibili i testi della canzone, si potranno visualizzare subito sotto.

I testi delle canzoni all’interno di YouTube Music non si possono leggere in tempo reale – come invece accade per alcuni testi disponibili in Apple Music – quindi l’utente dovrà scorrere manualmente verso il basso.

Non tutte le tracce disponibili sulla piattaforma di YouTube sono accompagnate dai testi, anche se sono state pubblicate su account ufficiali di artisti o di etichette discografiche, ma è lecito immaginare che l’attivazione di questa funzione possa essere un invito alla pubblicazione dei testi.

La funzione dei testi di YouTube per iPhone e iPad funziona per tutti gli utenti, anche per chi usufruisce gratuitamente di YouTube.

