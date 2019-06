YouTube Music ora scarica fino a 500 canzoni preferite

La musica in streaming di YouTube Music ora scarica 500 canzoni preferite sul dispositivo dell’utente, rendendo così possibile ascolto e visione anche quando il collegamento a Internet è lento o non disponibile.

La nuova funzione Smart Download è di fatto una espansione di Offline Mixtape. Quando quest’ultima è attiva viene creato un mix di canzoni preferite dall’utente, ma anche includendo brani che corrispondono al profilo e ai gusti personali. In precedenza Offline Mixtape scaricava al massimo 100 canzoni per l’ascolto anche offline, massimale che ora con Smart Download viene espanso a 500 brani.

Nella scelta delle canzoni da scaricare prima vengono prese in considerazione quelle a cui l’utente ha messo un like, successivamente i brani che per l’algoritmo di Google ritiene possano piacere all’utente.

All’interno delle impostazioni dell’app YouTube Music per iPhone e Android è possibile impostare quante canzoni scaricare sul proprio dispositivo tramite la funzione Smart Download, fino a un massimo di 500 canzoni.

Occorre ricordare che per non intralciare le attività dell’utente e il limite massimo di traffico su rete cellulare, Smart Download scarica le canzoni esclusivamente di notte e quando il terminale è collegato a una rete Wi-Fi. L’app YouTube Music si scarica gratis da qui per iPhone e iPad, mentre la versione Android è disponibile a questo indirizzo.

Il servizio di musica in streaming YouTube Music è un concorrente di Apple Music e Spotify, disponibile anche in Italia dallo scorso anno: in questo articolo trovate tutto quello che c’è da sapere, inclusi i costi. Può essere utilizzato anche gratis, ma le funzioni principali, come il nuovo Smart Download, sono disponibili solo per gli abbonati a pagamento.