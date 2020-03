Huawei presenta HUAWEI WATCH GT 2e: 100 modalità di allenamento e funzionalità di monitoraggio avanzate

Al fianco di Huawei P40, P40 Pro e P40+, Huawei ha oggi svelato anche il suo prossimo smartwatch della serie GT2. Prende il nome di HUAWEI WATCH GT 2e ed è progettato per ispirare uno stile di vita dinamico e sportivo, grazie alla possibilità di tracciare ben 100 modalità di allenamento, che spaziano dagli sport tradizionali a quelli più di tendenza oggi.

Per la prima volta nella serie Huawei Watch GT 2e propone la funzione di monitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue, ben supportato da un’ottima autonomia, grazie ad una durata della batteria di due settimane. Il nuovo smartwatch monitora il sonno e la frequenza cardiaca, ne evidenzia eventuali anomalie, controlla il livello di pressione, consentendo così agli utenti di analizzare il proprio stato di salute in tempo reale .

Quanto al design, Huawei Watch GT 2e presenta un look migliorato rispetto ai suoi predecessori, con una corona nascosta che, abbinata al corpo dell’orologio, dona un tocco di eleganza e modernità in più. Disponibile nelle nuove colorazioni Mint Green e Lava Red, l’orologio è dotato di un display touch AMOLED da 1,39 pollici ad alta precisione che supporta la Retina-grade resolution.

In questo modo, Huawei Watch GT 2e inaugura un nuovo design con il classico quadrante rotondo con cinturino integrato, per un look aerodinamico e moderno. Il materiale TPU a due colori e traspirante rende il design unibody ancor più pregiato, e dona maggior comfort alla periferica. La cassa dell’orologio, annuncia Huawei, è minimal e robusta, con una superficie sabbiata che ne migliora la texture.

A livello software, l’orologio offre all’utente nuovi quadranti, progettati per l’utilizzo in movimento, che aumentano la fluidità e incrementano il livello di personalizzazione per ciascuno. Inoltre, il nuovo tema con doppio fuso orario aiuta a rimanere in contatto con amici, familiari e colleghi in tutto il mondo.

HUAWEI Watch GT 2e supporta ben 15 modalità di tracciamento di sport professionali che comprendono otto attività all’aperto come la corsa, camminata, alpinismo, escursioni, trail running, ciclismo, nuoto in acque libere e triathlon, e sette attività indoor. In totale, lo smartwatch è in grado di restituire 190 diverse tipologie di dati, per aiutare l’utente a ottenere sempre il massimo dal proprio allenamento, oltre a rilevare automaticamente ben 6 modalità sportive professionali. In più, Watch GT 2e supporta ulteriori 85 modalità di tracciamento sportivo personalizzate che ricoprono sei categorie di sport: estremo, tempo libero, fitness, acquatico, giochi con la palla e sport invernali. Le attività spaziano dalla street dance al parkour, dall’arrampicata su roccia allo yoga e dal balletto alla boxe, per incontrare le necessità di tutti gli sportivi.

Tra le altre caratteristiche, gli utenti potranno memorizzare circa 500 canzoni mp3 sul Watch GT 2e, così da allenarsi con la propria playlist personalizzata, Non manca la tecnologia Truseen 3.5 per la misurazione del battito cardiaco, TruRelex per la gestione dello stress e Trusleep 2.0 per monitorare la qualità del sonno.

Quanto a specifiche hardware, HUAWEI Watch GT 2e è dotato del chipset proprietario Kirik A1, in grado di garantire un’autonomia fino a due settimane di utilizzo.

Sarà disponibile a partire dal 10 aprile, negli store Huawei e presso tutti i rivenditori autorizzati a un prezzo consigliato di 169 euro.

