Amazon Prime Day, oltre agli sconti su Amazon Music arriva il concerto con Taylor Swift ricco di star e artisti

Sarà una maratona di due giorni di sconti memorabile, anche perché per la prima volta quest’anno arriva il concerto Amazon Prime Day. Un evento musicale in diretta streaming che vedrà protagonisti sul palco una lunga carrellata di star e artisti, a partire da Taylor Swift, vincitrice di dieci Grammy Award.

Il concerto Amazon Prime Day sarà trasmesso in diretta video mondiale in streaming su Amazon Prime Video, in esclusiva per gli abbonati ad Amazon Prime. Oltre a Taylor Swift sono anticipate le esibizioni di Dua Lipa, vincitrice di due Grammy Award, SZA, Becky G. e altri artisti ancora. Prodotto da Amazon Music, il primo concerto Amazon Prime Day sarà presentato da Jane Lynch, celebre attrice staunitense vista in Glee, The Marvelous Mrs. Maisel, Criminal Minds e numerose altre serie TV e film.

Con l’annuncio del concerto Amazon Prime Day arriva anche una super offerta per l’abbonamento alla musica in streaming di Amazon Music Unlimited, proposto a solamente 99 centesimi per i primi 4 mesi.

Ricordiamo che tutti gli abbonati ad Amazon Prime hanno già incluso nel loro abbonamento l’ascolto di musica in streaming di Amazon Prime Music da un catalogo di 2 milioni di brani. Invece con l’abbonamento a pagamento Amazon Music Unlimited il catalogo è di 50 milioni di brani.

Per prepararsi alla serata, gli utenti possono ora chiedere «Alexa, metti la playlist del concerto di Prime Day» su Amazon Music per ascoltare immediatamente i nuovi successi e i brani preferiti degli artisti che saranno presenti. A partire dal 10 luglio, i fan potranno chiedere anche «Alexa, metti il concerto di Prime Day» oppure «Alexa, mostrami il concerto di Prime Day» per vedere lo spettacolo sulle loro Fire TV o sui dispositivi Echo Show.



Quando lo spettacolo sarà in diretta streaming Alexa riprodurrà il concerto. Al termine dell’evento il concerto Amazon Prime Day sarà disponibile per la riproduzione in streaming a richiesta degli utenti su Amazon Prime Video, ma solo per un periodo di tempo limitato.

Per abbonarsi ad Amazon Music Unlimited al prezzo scontato in offerta di 99 centesimi per i primi 4 mesi è possibile partire da questa pagina. Il concerto Amazon Prime Day si svolgerà il 10 luglio a partire dalle ore 9 PM ET, quindi in Italia sarà in diretta l’11 luglio alle 3 di notte.

