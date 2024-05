Il set LEGO Zelda è una chicca per appassionati

Pubblicità

I fan di Zelda hanno avuto la loro rivincita. Dopo anni passati ad ammirare tutti i fantastici set Lego a tema videoludico, chiedendosi quando sarebbe arrivato il loro momento, finalmente hanno avuto risposta. L’attesa è finita, Lego e Nintendo hanno appena annunciato un set ufficiale basato sul brand “The Legend of Zelda”. semplicemente è spettacolare, oltre che molto costoso.

Il set dell’Albero Deku, composto da 2.500 pezzi di pura meraviglia hyruleana, è in realtà due set in uno. Questo perché, se lo si costruisce in un determinato modo, si otterrà l’Albero Deku come appare nella Foresta dei Kokiri nel capitolo iniziale dell’iconico The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Se, invece, si sceglie l’altra costruzione, si otterrà un albero invecchiato e ricoperto di vegetazione del più recente, ma altrettanto iconico, Breath of the Wild.

Ogni versione offre caratteristiche uniche. Il set di Ocarina of Time include una sezione ispirata al primo dungeon del gioco e una replica della casa di Link nel villaggio Kokiri. La costruzione di Breath of the Wild, invece, include molti Korok nascosti.

Inoltre, questa seconda costruzione presenta anche la Spada Suprema nel suo piedistallo e altro ancora. Il set comprende molti personaggi e accessori della saga, tra cui una Skulltula costruibile, Zelda, Link, lo Scudo Deku e la Tavoletta Sheikah, tra gli altri.

Ovviamente, tutto questo ha un prezzo, e che prezzo: il set Lego The Legend of Zelda Grande Albero Deku è disponibile per il preordine al prezzo di 300 euro, con data di uscita ufficiale prevista per il primo settembre.

Ricordiamo, se siete affezionati al genere, che in passato Nintendo e Lego hanno collaborato anche per i set di Mario e Animal Crossing.

