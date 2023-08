Netflix sta testando giochi su smart TV, Mac e PC

Netflix ha annunciato – per ora solo in Canada e nel Regno Unito – l’espansione dell’offerta giochi su TV, PC, Mac.

Ad un numero ridotto di utenti è offerta la possibilità di visitare www.netflix.com dai browser supportati per Mac e PC e giocare – per ora a due titoli di test – Oxenfree e Molehew’s Mining Adventure, giochi che possono essere controllati con mouse e tastiera.

Per quanto concerne i titoli dalle TV, è possibile giocare con i Media Player di Amazon, con i Chromecast di Google, con le TV LG, con dispositivi Nvidia Shield, dispositivi e TV Roku, con le Smart TV di Samsung. Nell’elenco non è inclusa Apple TV ma Netflix riferisce che dispositivi aggiuntivi saranno aggiunti costantemente e regolarmente.

I giochi sulle TV possono essere controllati con l’app Netflix Game Controller disponibile per iPhone e dispositivi Android, già rilasciata la scorsa settimana e con la quale è possibile usare questi dispositivi alla stregua di gamepad.

Netflix offre da tempo giochi per dispositivi mobili, con oltre 50 titoli disponibili ma finora questi potevano essere riprodotti solo su smartphone o tablet. I giochi sono disponibili per gli abbonati, senza costi aggiuntivi.

La possibilità di usare lo smartphone come controller, permette di agli abbonati di giocare sulle TV senza costi aggiuntivi. L’obiettivo di Netflix è sfruttare il cloud gaming (in altre parole la possibilità di giocare in streaming senza bisogno di scaricare o installare nulla) per offrire giochi avanzati, compresi titoli basati anche sui suoi contenuti originali. Rispetto a Xbox e Nvidia, Netflix ha il vantaggio di avere già un enorme base di abbonati, molti dei quali disposti a pagare in futuro un supplemento per acquistare servizi dedicati.

A fine luglio Netflix ha presentato “Il mio Netflix”, una sezione per l’app degli smartphone dove è possibile trovare i download, serie TV e film ai quali è stato assegnato il “pollice alzato”, serie e film salvati in “La mia lista”, trailer visti, promemoria impostati e cose che si stanno già seguendo o che abbiamo appena guardato.