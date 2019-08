Yubico lancia la prima chiavetta di sicurezza con Lightning e USB-C

Mostrata per la prima volta al CES 2019 di Las Vegas ora Yubico annuncia la disponibilità di YubiKey 5Ci, la prima chiavetta di sicurezza dotata sia di connettore Lightning che USB-C.

Grazie alla presenza del doppio connettore e al supporto di numerosi standard e protocolli di sicurezza e autenticazione, la chiavetta di Yubico è anche una delle uniche in commercio che può essere utilizzata non solo con iPhone e iPad ma anche computer Mac, PC Windows, sistemi Linux, Chrome OS e anche Android.

Il costruttore precisa però che al momento YubiKey 5Ci non supporta il collegamento con gli iPad Pro 2018 dotati di questo connettore, senza rivelare se in futuro questo potrà cambiare, magari tramite un aggiornamento software o del firmware.

Come le chiavette di sicurezza USB tradizionali, anche la nuova di Yubico garantisce livelli di sicurezza elevati verificando l’identità dell’utente indipendentemente dal dispositivo utilizzato. Questo è un vantaggio soprattutto per gli utenti Apple perché una volta usata YubiKey 5Ci su un dispositivo iOS, la chiavetta verrà automaticamente riconosciuta su qualsiasi altro dispositivo Apple dell’utente.

Non richiede una batteria e nemmeno di essere ricaricata, è facile a usare e funziona anche in assenza di connessione a Internet. Può essere utilizzata con Google, Facebook, Twitter, Dropbox, Salesforce, funziona con i software di gestione password più diffusi tra cui 1Password, Dashlane, LastPass e altri servizi e software ancora.

Come le altre chiavette di sicurezza Yubico, anche la nuova YubiKey 5Ci supporta numerosi protocolli di autenticazione, inclusi FIDO/WebAuthn, FIDO U2F, OTP, PIV e OpenPGP. Può essere acquistata sul sito del costruttore al prezzo di 70 dollari, circa 63 euro al cambio attuale. Yubico mette a disposizione SDK e documentazione per gli sviluppatori che desiderano implementare il supporto della chiavetta all’interno delle proprie app.

Tutti gli articoli di Macitynet dedicati a iPhone sono disponibili a partire da questa pagina.