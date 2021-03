Zaino Samsonite Paradiver, originale e leggero: supersconto a 64€ invece che 109€

Se vi serve uno zaino porta computer, comodo, leggero e diverso da tutti gli altri andate su Amazon dove il Samsonite Paradiver è in offerta davvero imperdibile: 64,32 € invece che 110 euro.

Samsonite Paradiver prende il suo nome dalla forma molto particolare simile a quella di uno zaino paracadute. Ricordano questo tipo di zaini la struttura avvolgente, gli spallacci larghi e i materiali morbidi. Quando è vuoto lo zaino presenta un profilo affusolato una volta riempito mostra una capienza superiore alle apparenze. Nella versione in sconto può ospitare tranquillamente un MacBook Pro 16, ha diverse tasche ed è realizzato in materiale idrorepellente. Contrariamente ad altri prodotti Samsonite ha un look molto giovane ed inusuale, così come è fuori dal classicismo tipico dell’azienda americana sono anche i colori. Nel caso specifico del prodotto in offerta un grigio chiaro.

Lo zaino Samsonite Paradiver, come accennato, è in vendita a 109 euro come si può notare anche dal sito di Samsonite. In commercio è possibile trovarlo a qualche euro meno. Non abbiamo mai visto un prezzo così basso come quello offerto oggi da Amazon.

