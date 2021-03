La seconda giovinezza degli SMS è nella sicurezza

Un’indagine interna di Skebby.it rivela che i messaggi SMS legati alla sicurezza come, ad esempio, token OTP, notifiche di sicurezza, informazioni d’emergenza, allerte ai cittadini e avvisi provenienti da sistemi o macchinari, rappresentano una parte significativa degli SMS inviati ogni giorno, a conferma di come questo strumento sia ancora impiegato oggi quando occorre comunicare rapidamente informazioni critiche.

Sempre più utilizzati per poter concludere le transazioni online o la registrazione su un sito, complice anche l’accelerazione nella digitalizzazione degli ultimi mesi, i codici OTP (One-Time Password), ossia password generate in modo casuale che scadono dopo ogni singolo uso, rappresentano oggi circa il 40% degli SMS inviati per motivi di sicurezza.

Un ulteriore ambito in cui l’utilizzo degli SMS si è affermato è poi quello delle notifiche di sicurezza, che possono venir inviate quando, ad esempio, si verifica un accesso anomalo a un particolare sistema, quando vengono eliminati o aggiunti nuovi metodi di pagamento e, più in generale, qualora si ravvisino potenziali pericoli. In base ai dati di Skebby.it, questa tipologia di SMS rappresenta circa il 25% dei messaggi in ambito security.

In situazioni di emergenza, gli SMS consentono poi di raggiungere le persone in qualsiasi orario, anche laddove una connessione Internet non sia disponibile, consentendo così, in situazioni di crisi, di poter, ad esempio, avvertire in tempo i propri dipendenti riguardo la chiusura straordinaria di stabilimenti e uffici o di trasmettere altre informazioni importanti che devono essere lette al più presto da tutti. Gli SMS inviati per crisis management, il cui utilizzo negli ultimi mesi è sensibilmente aumentato a causa della pandemia, costituisce attualmente il 15% sul totale.

In caso di eventi atmosferici o calamità, gli SMS si sono poi dimostrati particolarmente efficaci per l’invio di allerte ai cittadini (10%) da parte della Protezione Civile e dei Comuni, che sono in grado di avvertire tempestivamente la popolazione sulla chiusura delle scuole, situazioni di pericolo causate da ghiaccio e neve, scioperi dei mezzi pubblici e molto altro ancora.

Nel caso, infine, di impianti produttivi o macchinari che devono sempre essere operativi, è di fondamentale importanza che sia presente un sistema di sicurezza in grado di gestire l’invio di SMS qualora si verifichino criticità (10%). Questa soluzione può venir adottata anche per distributori automatici di bevande, cibo o sigarette che, in caso di malfunzionamenti o di mancanza di fornitura, possono inoltrare un SMS per segnalare il problema.

