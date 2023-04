Zoom per iPhone ora supporta Dynamic Island e altro ancora

Zoom ha rilasciato un aggiornamento per la sua app iOS con tante correzioni di bug, ma anche con qualche novità di rilievo: tra queste il supporto alla Dynamic Island della serie iPhone 14 Pro. Arrivano anche altre funzionalità utili, come l’opzione per nascondere le chiamate in arrivo durante una riunione, la modalità scura per il calendario, il supporto a Zoom IQ Meeting Summary e altro ancora.

Zoom ha lanciato il supporto all’isola dinamica per l’iPhone 14 Pro e Pro Max con questa versione 5.14.5 della sua app iOS. L’azienda non ha ancora condiviso immagini sul suo blog che mostrano come realmente funzioni l’integrazione, ma presumibilmente renderà più semplice il multitasking durante una riunione su iPhone.

Altre nuove funzioni per Zoom su iPhone e iPad includono il supporto a Zoom Mesh, sincronizzazione continua di file e immagini della chat, modalità scura per il calendario di Zoom, possibilità di nasconder le chiamate in arrivo durante la riunione. Non solo.

L’aggiornamento risolve anche alcuni bug e problemi minori, come ad esempio la risoluzione del problema relativo a errori di verifica OTP, quello relativo a un problema con localizzazioni portoghesi errate visualizzazioni per i partecipanti in sala d’attesa.

Ad ogni modo, l’ultima versione di Zoom per iOS è disponibile ora come download gratuito direttamente su App Store. Al momento, c’è ancora chi non riesca a vedere il supporto all’isola dinamica, nonostante l’upgrade.