WhatsApp consentirà di conservare anche i messaggi effimeri

WhatsApp ha annunciato una nuova opzione per le conversazioni con messaggi effimeri, che consentirà ai destinatari di conservare i singoli messaggi, sempre che il mittente acconsenta a tale richiesta.

“Conserva nella chat”, questa la funzione di prossima apparizione, consente agli utenti di premere a lungo su un messaggio che sta per scomparire per chiedere di conservarlo. Verrà così inviata una notifica al mittente nella quale è dato leggersi: “Qualcuno ha conservato il tuo messaggio per farci riferimento in futuro”. Il mittente può quindi decidere se permettere o meno la conservazione del messaggio in questione.

Così ha presentato la funzione WhatsApp:

Oggi stiamo introducendo ‘Conserva nella chat’, in modo da poter tenere i messaggi che servono per dopo, con un superpotere speciale per il mittente. Crediamo che se hai inviato il messaggio, sia tua la scelta di decidere se gli altri utenti nella chat possano conservarlo per dopo

WhatsApp afferma che se un utente decide che il suo messaggio non può essere conservato da altri, la sua decisione sarà definitiva: nessun altro potrà conservarlo e il messaggio verrà eliminato allo scadere del timer.

Se un destinatario chiede di conservare un messaggio che sta per scomparire e il mittente acconsente, il messaggio invece otterrà un’icona a forma di segnalibro per indicare che può essere trovato nella cartella dei messaggi conservati dell’utente, organizzata per chat.

WhatsApp afferma che la funzione verrà implementata a livello globale nelle prossime settimane.

